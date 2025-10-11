أحمد موسى: توقعات ببدء تسليم المحتجزين غدا قبل قمة شرم الشيخ لتوقيع اتفاق غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه من المحتمل أن يتم البدء في تسليم المحتجزين غدا قبل قمة شرم الشيخ لتوقيع اتفاق غزة.

قال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" امبارح وانهاردة مفيش رصاصة واحدة اطلقها الاحتلال في قطاع غزة ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" هناك ضمانات متواجدة من اجل إلزام كل الأطراف بعدم الاخلال ببنود اتفاق غزة ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي يوم الأربعاء الماضي قام بطمأنة المصريين والعالم بأكمله بأن مفاوضات شرم الشيخ سوف تكلل بالنجاح وهذا ما حدث بالفعل ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر بلد محترمة وشريفة وعندما نتعرض لهجمات بنشتغل اكتر ".

