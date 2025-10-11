أحمد موسى: مصر تستضيف قمة عالمية في شرم الشيخ لصالح فلسطين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تعيش مع القضية الفلسطينية بشكل يومي وموقف مصر من القضية الفلسطينية وجودي .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اليوم نجني ثمار هذا الجهد الهائل الذي قامت به مصر لصالح فلسطين ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" نوجه كل التحية والتقدير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يؤكد بالفعل أنه رجل يسعى للسلام ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" ترامب أوفى بكلماته والحرب توقفت في غزة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر تستضيف قمة عالمية في شرم الشيخ والعالم كله موجود في مصر ".

