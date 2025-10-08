قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهيئة الوطنية للانتخابات: 1392 متقدما في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب
الخارجية الأمريكية بعد دعوة الرئيس السيسي: ترامب قد يزور مصر إذا تم التوصل لاتفاق بشأن غزة
مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار
مجدي عبد الغني : اوعى فرحتكو بالتأهل تنسّيكو هدفي في كأس العالم
عراقجي ينفي اتصاله بويتكوف لاستئناف المفاوضات النووية
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية
القناة 12 العبرية: اتفاق محتمل مع حركة حماس خلال 24 إلى 36 ساعة المقبلة
اندلاع حريق في سيارة محملة قطن بأسيوط
رصيد "الإمارات المركزي" من الذهب يتخطى الـ 30 مليار درهم للمرة الأولى بنهاية أغسطس
ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق
الأهلي يُهنئ اتحاد الكرة ومنتخب مصر بالتأهل للمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يشيد بأداء محمد صلاح: أحرز أجمل هدف في البطولة

المنتخب المصري
المنتخب المصري
إسراء صبري

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالأداء المتميز لنجم منتخب مصر محمد صلاح، بعد تسجيله هدفين في مرمى منتخب جيبوتي، مؤكدًا أن الهدف الثالث الذي أحرزه جاء من ركلة رائعة وصفها بأنها "أحسن هدف في هذه البطولة".
 

وأضاف موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إبراهيم عادل افتتح التسجيل للمنتخب، قبل أن يضيف محمد صلاح هدفين حاسمين ضمنا تصدر مصر المجموعة برصيد 23 نقطة وحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم.
 

وأكد أن المنتخب الوطني يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات جديدة، مشيرًا إلى أن هذا الفوز أدخل الفرحة على قلوب المصريين في الداخل والخارج.

ووجه الإعلامي أحمد موسى الشكر والتقدير إلى لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بعد الفوز المستحق على منتخب جيبوتي بثلاثة أهداف دون رد، والتأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم.

 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

الهجرة العشوائية لأمريكا

الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه

موبايلك تاعبك.. أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه في 2025

جانب من حريق السيارة بسوهاج

انفجار إطار سيارة يشعل النار في 25 مليون جنيه بسوهاج

مدرب الاهلي

من هو جيس ثورب المدرب الدنماركي الأقرب لتدريب الأهلي؟

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

بعنوان "صحح مفاهيمك".. وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة 10 أكتوبر

أمين البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية يشارك في احتفالية مئوية "علوم القاهرة" وذكرى انتصار أكتوبر

احمد عمر هاشم

وكيل الأزهر وإبراهيم محلب وطاهر أبو زيد يؤدون واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

بالصور

ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق

بطل فيلم ضى
بطل فيلم ضى
بطل فيلم ضى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

افتكاسات المدارس.. طريقة عمل ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض

ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض
ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض
ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض

بي إم ومرسيدس.. مزاد سيارات جهات حكومية جديد 20 أكتوبر ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد