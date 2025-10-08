أحمد موسى يشيد بأداء محمد صلاح: أحرز أجمل هدف في البطولة

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالأداء المتميز لنجم منتخب مصر محمد صلاح، بعد تسجيله هدفين في مرمى منتخب جيبوتي، مؤكدًا أن الهدف الثالث الذي أحرزه جاء من ركلة رائعة وصفها بأنها "أحسن هدف في هذه البطولة".



وأضاف موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إبراهيم عادل افتتح التسجيل للمنتخب، قبل أن يضيف محمد صلاح هدفين حاسمين ضمنا تصدر مصر المجموعة برصيد 23 نقطة وحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم.



وأكد أن المنتخب الوطني يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات جديدة، مشيرًا إلى أن هذا الفوز أدخل الفرحة على قلوب المصريين في الداخل والخارج.



ووجه الإعلامي أحمد موسى الشكر والتقدير إلى لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بعد الفوز المستحق على منتخب جيبوتي بثلاثة أهداف دون رد، والتأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم.



