أحمد موسى: الرئيس السيسي أنقذ المنطقة من الفوضى

أشاد الإعلامي احمد موسي بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه وقف الحرب في غزه دون تهجير.

وكتب موسى عبر منصة «إكس»: "يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الإثنين القادم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته التاريخية إلى مصر للمشاركة في الاحتفال بتوقيع الاتفاق التاريخي لوقف الحرب على غزة، والذي جاء تتويجًا لجهود مصر والولايات المتحدة وقطر.

عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي لـ "صدى البلد" : الرئيس السيسي يستحق جائزة نوبل للسلام نداء من الغندور إلى الرئيس السيسي: أرض الزمالك تحتاج إلى قرارك يا ريس

‏وتابع :" هذه مصر أرض السلام وركيزة الاستقرار في المنطقة، كل التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على حكمته وعمله الدائم من أجل السلام والتعايش بين الشعوب ومنعه انزلاق المنطقة للفوضى… عظيمة يا مصر".