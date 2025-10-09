أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: عملت على ترميم التداعيات التي حدثت في مصر بعد 2011 للإنطلاق نحو المستقبل.. أحمد موسى: رسائل طمأنة واضحة للمصريين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

الرئيس السيسي: عملت على ترميم التداعيات التي حدثت في مصر بعد 2011 للإنطلاق نحو المستقبل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه عمل على ترميم كل المشاكل التي حدثت خلال السنوات الماضية بما فيها الفترة من 2011 وبناء أرضية يمكن البناء عليها للإنطلاق نحو المستقبل.

أحمد موسى: الرئيس بعث برسائل طمأنة واضحة للمصريين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس بعث برسائل طمأنة واضحة للمصريين، مؤكدًا أن القاهرة تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق يحقق الأمن والسلام في المنطقة.

صبحي: نسعى لتمثيل مشرف يليق بحجم مصر خلال مشاركة المنتخب بكأس العالم 2026

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المنتخب الوطني بالتأهل لكأس العالم 2026، مشيرا إلى أننا نسعى لتمثيل مشرف يليق بحجم مصر خلال مشاركة المنتخب في كأس العالم 2026 .



ترامب: اتفاق وقف الحرب في غزة قريب جدا.. وربما سأذهب إلى مصر الأحد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مفاوضات اتفاق غزة تسير بشكل جيد، مشيرا إلى هذا الإتفاق أقرب من أي وقت مضى.

لقطات من وصول الوفود المشاركة في لقاءات اتفاق غزة بشرم الشيخ

أذاعت فضائية إكسترا نيوز، لقطات يظهر من خلالها، لقطات من وصول الوفود المشاركة في لقاءات اتفاق غزة بشرم الشيخ.



ضياء رشوان: الرئيس السيسي أكد أن لدى ترامب إرادة حقيقية لإنهاء الحرب

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ الجدول الزمني للمفاوضات الجارية قد يكون مرتبطًا بمصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن ترامب يسعى لإنهاء المفاوضات سريعًا قبل موعد إعلان جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة القادمة في الثانية عشرة ظهرًا، ما قد يدفعه للإسراع في توقيع الاتفاق.



صلاح عبدالله: محمد صلاح يستحق أن يكون نموذج مصري يتم تدريسه في مناهج التعليم بالمدارس

أكد الفنان صلاح عبدالله، أن النجم المصري محمد صلاح لم يصل إلى ما هو عليه بالصدفة، بل من خلال الاجتهاد والتطور المستمر وتعلم اللغات والتعامل الاحترافي.

أونروا: 90% من مدارس الوكالة في قطاع غزة تعرضت للقصف والتدمير

أكدت وكالة أونروا، أنّ 90% من مدارس الوكالة في قطاع غزة تعرضت للقصف والتدمير، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح

أكدت شيرين مجدي، مراسلة قناة إكسترا نيوز، أن لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025-2030 بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، تواصل عملها منذ التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، في أول أيام استقبال الطلبات، مشيرةً إلى أن العملية تمتد على مدار ثمانية أيام متواصلة حتى يوم الأربعاء الخامس عشر من أكتوبر، على أن يُغلق باب الترشح في تمام الثانية ظهرًا من ذلك اليوم.

القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير

أكد طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه هناك محطتيين بالخط الرابع لمترو الأنفاق لخدمة المتحف المصري الكبير وهما محطة المتحف المصري ومحطة الرماية.