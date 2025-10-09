قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟
مسئول أمريكي: الحرب في قطاع غزة انتهت فعليًا
على طريقة السادات.. نتنياهو يدعو ترامب لخطاب في الكنيست الإسرائيلي
أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال
خطأ شائع في العقيقة يضيع ثوابها.. اعرف ضوابطها وشروطها
سفير باكستان بالقاهرة: نسعى لتعميق الشراكة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين
بعد اتفاق وقف حرب غزة.. مصدر إسرائيلي يكشف موعد إطلاق حماس للرهائن
طالبت ترامب بضمانات.. حماس تشكر مصر وقطر وتركيا بعد اتفاق وقف حرب غزة
أول إنجاز ملموس بخطة ترامب.. إسرائيل تسحب قواتها وحماس تفرج عن جميع الأسرى
رغم إعلان ترامب عن اتفاق سلام.. انفـجار عنـيف يهز قطاع غـزة
نتنياهو: الحكومة تجتمع للموافقة على اتفاق السلام وإعادة الرهائن
نتنياهو: يومٌ عظيمٌ لإسرائيل.. تعزيز السلام مع جيراننا وتحرير رهائننا
أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: عملت على ترميم التداعيات التي حدثت في مصر بعد 2011 للإنطلاق نحو المستقبل.. أحمد موسى: رسائل طمأنة واضحة للمصريين

محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

الرئيس السيسي: عملت على ترميم التداعيات التي حدثت في مصر بعد 2011 للإنطلاق نحو المستقبل
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه عمل على ترميم كل المشاكل التي حدثت خلال السنوات الماضية بما فيها الفترة من 2011 وبناء  أرضية يمكن البناء عليها للإنطلاق نحو المستقبل.

أحمد موسى: الرئيس بعث برسائل طمأنة واضحة للمصريين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس بعث برسائل طمأنة واضحة للمصريين، مؤكدًا أن القاهرة تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق يحقق الأمن والسلام في المنطقة.

صبحي: نسعى لتمثيل مشرف يليق بحجم مصر خلال مشاركة المنتخب بكأس العالم 2026
هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المنتخب الوطني بالتأهل لكأس العالم 2026، مشيرا إلى أننا نسعى لتمثيل مشرف يليق بحجم مصر خلال مشاركة المنتخب في كأس العالم 2026 .
 

ترامب: اتفاق وقف الحرب في غزة قريب جدا.. وربما سأذهب إلى مصر الأحد
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مفاوضات اتفاق غزة تسير بشكل جيد، مشيرا إلى هذا الإتفاق أقرب من أي وقت مضى.

لقطات من وصول الوفود المشاركة في لقاءات اتفاق غزة بشرم الشيخ
أذاعت فضائية إكسترا نيوز، لقطات يظهر من خلالها،  لقطات من وصول الوفود المشاركة في لقاءات اتفاق غزة بشرم الشيخ.


ضياء رشوان: الرئيس السيسي أكد أن لدى ترامب إرادة حقيقية لإنهاء الحرب

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ الجدول الزمني للمفاوضات الجارية قد يكون مرتبطًا بمصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن ترامب يسعى لإنهاء المفاوضات سريعًا قبل موعد إعلان جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة القادمة في الثانية عشرة ظهرًا، ما قد يدفعه للإسراع في توقيع الاتفاق.


صلاح عبدالله: محمد صلاح يستحق أن يكون نموذج مصري يتم تدريسه في مناهج التعليم بالمدارس
أكد الفنان صلاح عبدالله، أن النجم المصري محمد صلاح لم يصل إلى ما هو عليه بالصدفة، بل من خلال الاجتهاد والتطور المستمر وتعلم اللغات والتعامل الاحترافي.

أونروا: 90% من مدارس الوكالة في قطاع غزة تعرضت للقصف والتدمير
أكدت وكالة أونروا، أنّ 90% من مدارس الوكالة في قطاع غزة تعرضت للقصف والتدمير، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
أكدت شيرين مجدي، مراسلة قناة إكسترا نيوز، أن لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025-2030 بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، تواصل عملها منذ التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، في أول أيام استقبال الطلبات، مشيرةً إلى أن العملية تمتد على مدار ثمانية أيام متواصلة حتى يوم الأربعاء الخامس عشر من أكتوبر، على أن يُغلق باب الترشح في تمام الثانية ظهرًا من ذلك اليوم.

القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
أكد  طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه هناك محطتيين بالخط الرابع لمترو الأنفاق لخدمة المتحف المصري الكبير وهما محطة المتحف المصري ومحطة الرماية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي أحمد موسى وزير الشباب والرياضة غزة ضياء رشوان

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

المتهمان

ملابس حداد.. تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

المرشح ضحية الاعتداء بالغربية

قطّعوا له هدومه | أحمد عبدربه: تعرّضت للضرب أمام محكمة طنطا لمنعي من الحصول على رقم 1 بالكشف

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

ذهب

سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

