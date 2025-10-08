أجواء إيجابية تسود لقاءات شرم الشيخ بشأن اتفاق غزة

قال كريم حاتم، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من شرم الشيخ، إن الوفود المشاركة ورؤساء الوفود بدأوا التوافد إلى قاعة الاجتماعات الرئيسية لعقد الجلسة الموسعة ضمن المشاورات الجارية حول المقترح الأميركي الخاص بالأوضاع في قطاع غزة.

وخلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار حاتم إلى حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وعضو الوفد الأميركي جاريد كوشنر، بينما مثّل الوساطة المصرية رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء حسن رشاد.

مشاركة إسرائيلية على مستوى رفيع

شهدت الجلسة حضور رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، الذي شارك في المشاورات التي تُعقد على مستوى رفيع، في ظل التوترات الإقليمية والحاجة إلى تسوية عاجلة.

لقاءات تمهيدية وبحث ملفات جوهرية

أوضح حاتم أن الجلسة الموسعة جاءت بعد سلسلة من اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف، تضمنت اجتماعات بين الوفد التركي ووفد حركة حماس برئاسة خليل الحية، وكذلك لقاءات بين المبعوث الأميركي والوسيط المصري.

وتناولت هذه اللقاءات التمهيدية عددًا من النقاط الجوهرية التي تُناقش الآن بشكل موسع، ومنها ملف تبادل الأسرى والمحتجزين، وقف إطلاق النار، وترتيبات مستقبلية داخل قطاع غزة.

نقل حاتم عن مصادر مطلعة أن الأجواء داخل المباحثات إيجابية، مع تحقيق تقدم ملموس في بعض الملفات، لا سيما في ملف الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والجثامين، حيث أبدت حركة حماس، وفقًا للمصادر، استعدادها لتسليم جميع المحتجزين الإسرائيليين في حال التوصل إلى اتفاق شامل حول باقي البنود.