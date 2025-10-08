ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 67,183 شهيدا و169,841 مصابا

أ ش أ

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 67,183 شهيدا و169,841 مصابا، منذ السابع من أكتوبر عام 2023.



وأوضحت المصادر ذاتها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن 10 شهداء و61 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية 11 إصابة؛ ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2613 شهيدًا وأكثر من 19,164 إصابة.



كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,588 شهيدا و57,800 مصاب.



وأشارت إلى أن عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات؛ حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.