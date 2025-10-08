قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة قبول التبرع بالدم من عديم الأهلية أو ناقصها
محافظة القدس تحذر من اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
محمود نوفل

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن تل أبيب تشهد  استعدادات أولية لاحتمال أن يزورها ترامب بعد التوقيع على اتفاق غزة.

وشهدت مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم الأربعاء أجواءً من التفاؤل الحذر مع استمرار جولات المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس ووفد الاحتلال الإسرائيلي والمعنيين بإنهاء الحرب علي غزة، بمشاركة وفد حركة حماس وعدد من الوسطاء الإقليميين والدوليين، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، في بيان صدر من شرم الشيخ، إن وفد الحركة “قدم الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق”، مؤكداً أن المحادثات تسير في أجواء بناءة تعكس رغبة حقيقية لدى جميع الأطراف في وضع حد للحرب المستمرة منذ عامين.

وأضاف النونو أن الوسطاء يبذلون جهوداً كبيرة لإزالة العقبات التي قد تعيق خطوات تنفيذ وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن روحاً من التفاؤل تسري بين المشاركين في المفاوضات. وأوضح أن جلسات اليوم تركزت حول آليات تنفيذ إنهاء الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتبادل الأسرى بين الجانبين.

وكشف المستشار الإعلامي أن المفاوضين تبادلوا كشوفات الأسرى المطلوب الإفراج عنهم، وذلك “وفق المعايير والأعداد المتفق عليها”، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً واضحاً على تقدم فعلي في مسار التفاهمات.

وأوضح النونو أن المفاوضات غير المباشرة لا تزال متواصلة في شرم الشيخ بمشاركة الأطراف كافة، مؤكداً التزام حركة حماس “بموقف مسؤول يستند إلى مصالح شعبنا وحقه المشروع في الحرية ورفع الحصار وإعادة إعمار غزة وعودة النازحين إلى ديارهم”.

من جهة أخرى، رحبت مصادر عربية بدور مصر وقطر في تيسير المفاوضات الحالية، مشيدة بالجهود المكثفة المبذولة للوصول إلى اتفاق شامل يضع حداً لمعاناة المدنيين ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار في القطاع.

إتفاق غزة ترامب تل ابيب شرم الشيخ حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

عصمت يستعرض خطة فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباءعن الشبكة القومية للكهرباء

وزير العمل

التفتيش على 1035 منشأة للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وتراخيص عمل الأجانب

صلاة من أجل السلام

المكتب الإعلامي الكاثوليكي يشارك في مبادرة مع أطفال العالم نصلي من أجل السلام

بالصور

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد