يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب

قالت الدكتورة منة فاروق، موفدة قناة "إكسترا نيوز" من شرم الشيخ، إن اللقاءات والجلسات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الوفود المشاركة، انطلقت منذ الصباح الباكر، في إطار المناقشات المتعلقة بتنفيذ خطة ترامب.

وأضافت فاروق، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن رؤساء الوفود بدأوا في التوافد إلى القاعة الرئيسية في شرم الشيخ، حيث تُعقد الجلسة العامة، والتي من المقرر أن تناقش عددًا من النقاط الجوهرية، استكمالًا لما تم طرحه خلال الاجتماعات السابقة في اليومين الماضيين.

وأوضحت الموفدة، أن من أبرز الملفات المطروحة على الطاولة اليوم هي التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، إلى جانب مناقشة خطط انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، بما يشمل تحديد توقيتات واضحة لذلك.

كما أشارت إلى أن مصر سلمت، أمس، قائمة إلى الجانب الإسرائيلي تضم أسماء كبار الأسرى الذين تطالب حركة حماس بالإفراج عنهم، وهي أسماء سبق أن تم طرحها في جولات تفاوض سابقة، من بينهم: مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وحسن سلامة وآخرون، مشيرة إلى أن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت إسرائيل ستقبل هذه القائمة أم ستعيد التفاوض بشأنها.

واختتمت فاروق ، بالإشارة إلى أن من بين أولويات حركة حماس التي تُطرح بقوة في الاجتماعات الحالية، هو إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام إلى قطاع غزة، وسط أوضاع إنسانية متدهورة تتطلب تحركًا سريعًا.