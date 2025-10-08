واشنطن ولندن تبحثان تنفيذ خطة ترامب للسلام وإنهاء حرب غزة

أ ش أ

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر أهمية إنهاء الحرب في غزة من خلال تنفيذ خطة السلام المكونة من 20 بنداً التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء أن الجانبين شددا خلال الاتصال على ضرورة تأمين الإفراج عن جميع الرهائن وضمان عدم مشاركة حركة "حماس" في إدارة الحكم الفلسطيني.



وأضافت أن الوزيرين اتفقا أيضاً على مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر تسوية تفاوضية تحقق سلاماً دائماً.