ميسي أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات.. وحسام عاشور بتفوق على كريستيانو رونالدو| تفاصيل
وزيرا الصحة والتخطيط يناقشان الاستثمار في التنمية البشرية وتعزيز كفاءة الإنفاق الصحي
قبل انطلاق حفل التخرج.. الرئيس السيسي يحيي الحضور بأكاديمية الشرطة
بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي
نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفيي إيتاي البارود وكفر الدوار لمتابعة جودة الخدمات الطبية
شاهد.. لحظة وصل الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة لتخرج دفعة جديدة
ترامب يعد بإنهاء الحرب في غزة.. فكيف يضمن ذلك؟
الرئيس السيسي يشهد عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس بأكاديمية الشرطة
مصر تستدرج جيبوتي لتحقيق حلم التأهل للمونديال
الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن التعليم والتموين
واشنطن ولندن تبحثان تنفيذ خطة ترامب للسلام وإنهاء حرب غزة

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر أهمية إنهاء الحرب في غزة من خلال تنفيذ خطة السلام المكونة من 20 بنداً التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء أن الجانبين شددا خلال الاتصال على ضرورة تأمين الإفراج عن جميع الرهائن وضمان عدم مشاركة حركة "حماس" في إدارة الحكم الفلسطيني.


وأضافت أن الوزيرين اتفقا أيضاً على مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر تسوية تفاوضية تحقق سلاماً دائماً.

