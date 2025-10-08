رؤساء الوفود يصلون إلى القاعة الرئيسية بشرم الشيخ استعدادًا لمناقشة خطة ترامب

وصل رؤساء الوفود المشاركة في اللقاءات الخاصة بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى القاعة الرئيسية في وقت متأخر من اليوم، تمهيدًا لانطلاق الجلسة العامة التي ستبدأ بعد قليل.

وتأتي هذه الجلسة في إطار مناقشات موسعة حول الخطط التنفيذية والإستراتيجيات المتعلقة بالمبادرات التي طرحها ترامب خلال فترة رئاسته، خاصة في مجالات الاقتصاد والسياسة الخارجية.

اجتماعات تحضيرية في شرم الشيخ قبيل انطلاق الجلسة الموسعة

تستضيف مدينة شرم الشيخ حاليًا مجموعة من الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الوفود المشاركة، وذلك في إطار التحضيرات النهائية قبيل انطلاق الجلسة الموسعة المنتظرة. وتعمل الوفود على التنسيق ومناقشة الملفات الرئيسة التي سيتم تناولها خلال الجلسة، التي من المتوقع أن تشهد حضورًا كبيرًا لممثلين من مختلف الدول والمنظمات الدولية.

ووفقًا للتقارير، تم عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين دول معينة لبحث القضايا الثنائية الهامة وتبادل الرؤى حول التحديات المشتركة، بالإضافة إلى الاجتماعات متعددة الأطراف التي تستهدف التعاون الدولي في عدة مجالات.

وتعد هذه الاجتماعات خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الدول المعنية في قضايا إقليمية ودولية حساسة، مع التركيز على تعزيز الحوار وتطوير حلول فعّالة للتحديات الراهنة..