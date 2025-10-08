النخالة: خطة ترامب تحمل في طياتها إعلان استسلام الشعب الفلسطيني الكامل للعدو

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ، أنه على الرغم من مرور عامان على معركة طوفان الأقصى الخالدة ، إلا أن الشعب الفلسطيني ما زال صامداً ومقاومته ما زالت فاعلة في الميدان.

جاء ذلك خلال كلمة النخالة ، عبر قناة الميادين في الذكرى الثانية لطوفان الأقصى.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي : عامان والعدو يقتل ويدمر كل شيء وشعبنا لم يستسلم للقتلة والمجرمين الصهاينة.

وأضاف النخالة: عامان حركا كل من له ضمير إنساني في هذا العالم متضامناً ومؤيداً .. عامان والمقاومة الفلسطينية الباسلة لم تتوقف عن قتال العدو وتوقع به الخسائر في الميدان يوماً بعد يوم.

وتابع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: عامان والشعب الفلسطيني ما زال صابراً ومتحدياً ورافضاً للاستسلام.. المقاومة تخوض معركة تفاوضية شرسة تحت ما يسمى خطة ترامب.

وزاد النخالة: خطة ترامب تحمل في طياتها إعلان الشعب الفلسطيني الاستسلام الكامل للعدو.

وأردف : المقاومة أبدت استعدادها للتفاوض على قاعدة أن هناك بنوداً يمكن التعاطي إيجابياً وأولها بند تبادل الأسرى، وبند تبادل الأسرى يمكن إنجازه بالأيام القليلة المقبلة، وبذلك نكون سحبنا فتيل التفجير ومبررات العدو بالعدوان.

وأضاف: يجب أن يعلم العدو وحلفاؤه أننا لا يمكن أن نستسلم لشروطهم وإملاءاتهم بعد كل هذا الثمن من التضحيات، ونخوض أقسى معركة في تاريخ نضالنا ولن نستسلم.

وذكر أيضا : نحن أصحاب حق وعلينا أن نقاتل من أجل استرداد حقوقنا ، وإذا أصر العدو على أن يحقق بالمفاوضات ما لم يستطع تحقيقه بالحرب فعلينا أن نصمد، فالعدو وحلفاؤه يهددونا باستمرار القتل والتدمير إذا لم نستسلم.. فهل لم يفعلوا ذلك؟ لقد فعلوا ذلك وأكثر.

وشدد النخالة قائلا: نقف اليوم على مفترق طرق كبير وطريق الحق واضح، وعلينا أن نخرج من هذه المعركة ورؤوسنا مرفوعة ونحن على يقين أن شعبنا المقاوم والشجاع لن يرفع رايات الاستسلام في سماء غزة قاهرة الغزاة.

وتابع : يجب أن نكون على استعداد لمواجهة احتمالات ومحاولات العدو بتحويل المفاوضات مدخلاً لاستسلام شعبنا ومقاومته ، ويجب أن يعلم العدو وحلفاؤه أننا لا يمكن أن نستسلم لشروطهم.

وختم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: نحن نعلم أن معركتنا مع العدو قاسية ومؤلمة ومدمرة ، وخسرنا فيها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وآلاف من الأسرى.