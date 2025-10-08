قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعـ.ارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
تاريخ مواجهات مصر ضد جيبوتي قبل موقعة حسم التأهل للمونديال
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رؤساء الوفود يصلون إلى القاعة الرئيسية بشرم الشيخ استعدادًا لمناقشة خطة ترامب
أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته
أخبار العالم

حماس تكشف موقفها من إمكانية الاستعانة بقوات تركية في غزة

محمود نوفل

أفاد مصدر مقرب من حركة المقاومة الفلسطينية حماس بأنها لم تطالب بأي قوات تركية وقد تقبل بمراقبين غير مسلحين سواء عرب أو دوليين.

وشهدت مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم الأربعاء أجواءً من التفاؤل الحذر مع استمرار جولات المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس ووفد الاحتلال الإسرائيلي والمعنيين بإنهاء الحرب علي غزة، بمشاركة وفد حركة حماس وعدد من الوسطاء الإقليميين والدوليين، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، في بيان صدر من شرم الشيخ، إن وفد الحركة “قدم الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق”، مؤكداً أن المحادثات تسير في أجواء بناءة تعكس رغبة حقيقية لدى جميع الأطراف في وضع حد للحرب المستمرة منذ عامين.

وأضاف النونو أن الوسطاء يبذلون جهوداً كبيرة لإزالة العقبات التي قد تعيق خطوات تنفيذ وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن روحاً من التفاؤل تسري بين المشاركين في المفاوضات. وأوضح أن جلسات اليوم تركزت حول آليات تنفيذ إنهاء الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتبادل الأسرى بين الجانبين.

وكشف المستشار الإعلامي أن المفاوضين تبادلوا كشوفات الأسرى المطلوب الإفراج عنهم، وذلك “وفق المعايير والأعداد المتفق عليها”، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً واضحاً على تقدم فعلي في مسار التفاهمات.

وأوضح النونو أن المفاوضات غير المباشرة لا تزال متواصلة في شرم الشيخ بمشاركة الأطراف كافة، مؤكداً التزام حركة حماس “بموقف مسؤول يستند إلى مصالح شعبنا وحقه المشروع في الحرية ورفع الحصار وإعادة إعمار غزة وعودة النازحين إلى ديارهم”.

من جهة أخرى، رحبت مصادر عربية بدور مصر وقطر في تيسير المفاوضات الحالية، مشيدة بالجهود المكثفة المبذولة للوصول إلى اتفاق شامل يضع حداً لمعاناة المدنيين ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار في القطاع.

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج.. صور

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

مظاهرات في طوكيو تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وفرض عقوبات على إسرائيل

مظاهرات بطوكيو تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وفرض عقوبات على إسرائيل

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات

محمد بن زايد يصل الكويت في زيارة أخوية ويستقبل بحفاوة من الأمير مشعل الأحمد

غارة إسرائيلية

الإعلام الحكومي في غزة: جيش الاحتلال يقـ.تل كادرين طبيين يوميا

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

