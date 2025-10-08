منظمة التجارة: رسوم ترامب بعد اكتمالها تضغط على نمو السلع عالمياً

يتوقع أن يتباطأ نمو تجارة السلع العالمية بشكل حاد في العام المقبل، بعد أداء قوي مفاجئ في النصف الأول من العام الجاري، نتيجة التأثير المتأخر للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفقاً لـ"منظمة التجارة العالمية".

رجحت المنظمة، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء من مقرها في جنيف، أن ترتفع أحجام تجارة السلع بنسبة 2.4% هذا العام، وهي نسبة أسرع بكثير من التوقع السابق في أغسطس البالغ 0.9%. لكن حجم هذه الترقية يقابله خفض في التوقعات لعام 2026، حيث تتوقع المنظمة الآن نمواً بنسبة 0.5% فقط، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 1.8%.

تشير التوقعات المتباينة إلى أن التأثير الكامل للرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على أساس كل دولة وكل قطاع قد يتأخر حتى العام المقبل، بحسب المنظمة.

صمود النظام التجاري العالمي

"مع تطبيق رسوم جمركية أعلى حالياً، واستمرار حالة عدم اليقين في السياسات التجارية، من المتوقع أن يتراجع الطلب المسبق على السلع مع استنزاف المخزونات المتراكمة وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، حسبما ذكر التقرير.

وأضاف: "ظهرت مؤشرات محتملة على الضعف في التجارة والإنتاج الصناعي في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك تراجع ثقة الشركات والمستهلكين، وبطء نمو التوظيف والدخل".