ترامب: اتفاق وقف الحرب في غزة قريب جدا.. وربما سأذهب إلى مصر الأحد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مفاوضات اتفاق غزة تسير بشكل جيد، مشيرا إلى هذا الإتفاق أقرب من أي وقت مضى.

وقال دونالد ترامب، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من واشنطن، أنه ربم سأذهب إلى مصر يوم الأحد، مؤكدا أن المفاوضات مع حماس تجري بشكل جيد

كشف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يقوم بزيارة إلى مصر، في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الوضع في قطاع غزة.

وقال “روبيو” في تصريحات للصحفيين في مبنى الكابيتول بواشنطن: «الرئيس ترامب قد يزور الشرق الأوسط إذا وقعوا اتفاقًا"، مضيفًا: "سيقرّر الرئيس بنفسه، لكنني أتوقع أنه سيكون مهتمًا بالاتفاق إذا سار وفقًا للجدول الزمني. لقد أحرز تقدم كبير اليوم، ولكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".