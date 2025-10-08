الخارجية الأمريكية بعد دعوة الرئيس السيسي: ترامب قد يزور مصر إذا تم التوصل لاتفاق بشأن غزة

كشف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يقوم بزيارة إلى مصر، في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الوضع في قطاع غزة.

وقال “روبيو” في تصريحات للصحفيين في مبنى الكابيتول بواشنطن: «الرئيس ترامب قد يزور الشرق الأوسط إذا وقعوا اتفاقًا"، مضيفًا: "سيقرّر الرئيس بنفسه، لكنني أتوقع أنه سيكون مهتمًا بالاتفاق إذا سار وفقًا للجدول الزمني. لقد أحرز تقدم كبير اليوم، ولكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".

وتأتي هذه التصريحات بعد دعوة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس ترامب للمشاركة في رعاية الاتفاق، في ظل جهود مصرية مكثفة لتقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي تطور متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، بدء صياغة قرار لإطلاق المرحلة الأولى من الاتفاق المتعلق بتبادل المحتجزين والأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت القناة 14 العبرية عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تستعد للتوقيع على هذه المرحلة خلال اليومين المقبلين، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستتضمن استعادة كافة المحتجزين، سواء الأحياء أو رفات القتلى، مقابل الإفراج عن قائمة من الأسرى الفلسطينيين.

وذكرت المصادر أن المرحلة الثانية من الاتفاق من المتوقع أن تتناول قضايا أكثر حساسية، أبرزها نزع سلاح حركة حماس، وتفكيك البنية العسكرية للفصائل في غزة.

كما ستتم مناقشة مستقبل الميليشيات والعشائر التي تعاونت مع الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة، دون وضوح بشأن آلية التعامل معها حتى الآن.