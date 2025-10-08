قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
السعودية تدين اقتحام مسئولي حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قناة عبرية: محادثات شرم الشيخ تركز على عمق الانسحاب الإسرائيلي من غزة

خليل الحية
خليل الحية
القسم الخارجي

تتواصل في مدينة شرم الشيخ، جولات المفاوضات غير المباشرة بين حركة "حماس" ووفد الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة وسطاء إقليميين ودوليين، في إطار المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العدوان المستمر منذ عامين.

وأكدت القناة السابعة العبرية ، أن المحادثات الجارية تركز بشكل أساسي على "عمق الانسحاب الإسرائيلي من غزة"، في إشارة إلى إمكانية انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من كافة مناطق القطاع.

وفي تطور لافت، أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" مساء اليوم عن وصول وفد رسمي من الحركة إلى شرم الشيخ للمشاركة في المفاوضات، وذلك بالتزامن مع انضمام ممثلين عن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" إلى فريق التفاوض.

وأكد مصدر قيادي في "الجهاد الإسلامي"، أن انضمام الفصائل الفلسطينية إلى المفاوضات جاء بترتيب مشترك مع حركة "حماس"، مشدداً على أن "الوفد الموحد معني بالوصول إلى اتفاق ينهي معاناة شعبنا ويوقف الإبادة الجماعية"، على حد وصفه.

وأضاف المصدر ، أن الفصائل الفلسطينية ستكون "أمينة على أولويات شعبنا"، مشيراً إلى أن أي اتفاق يجب أن يتضمن الانسحاب الكامل من غزة، ووقف العدوان، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

من جانبه، صرّح المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، طاهر النونو، بأن وفد الحركة قدّم "إيجابية ومسؤولية" ساهمت في إحراز تقدم في المفاوضات، مضيفاً أن الأجواء بين الوفود تسودها "روح بناءة وتفاؤل حذر".

وأوضح النونو، أن جلسات اليوم تناولت بشكل أساسي آليات تنفيذ وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وتبادل الأسرى، كاشفاً عن تبادل كشوفات بأسماء الأسرى بين الطرفين، في خطوة رآها مراقبون مؤشراً على تقارب فعلي في وجهات النظر.

وفي سياق متصل، رحبت مصادر عربية بالدور المحوري الذي تلعبه مصر وقطر في تيسير المفاوضات، وأشادت بالجهود المتواصلة التي تهدف إلى التوصل لاتفاق يضع حداً لمعاناة المدنيين ويفتح الباب أمام إعادة إعمار غزة وعودة النازحين.

وتستمر المحادثات في شرم الشيخ وسط ترقّب محلي وإقليمي ودولي، في ظل مؤشرات أولية على إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب ويعيد الاستقرار إلى قطاع غزة.

مدينة شرم الشيخ حركة حماس ووفد الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار في قطاع غزة عمق الانسحاب الإسرائيلي من غزة الجهاد الإسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

غزة

مراسل القاهرة الإخبارية: حركتا الجهاد والجبهة الشعبية تنضمان لوفد حماس في لقاءات شرم الشيخ

مترو الأنفاق

تخفيض يصل لـ 90 % من ثمن التذكرة.. خبر سار للطلاب بشأن اشتراكات المترو

الوفود المشاركة للقاءات غزة

لقطات من وصول الوفود المشاركة في لقاءات اتفاق غزة بشرم الشيخ

بالصور

الشرقية تناقش خطة تطوير شارع الجلاء وحملات إزالة المباني القديمة ورفع الإشغالات بشوراع الزقازيق|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كندة علوش تخطف الأنظار بمكياج لافت

كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت

بحضور محافظ البحيرة الأسبق.. أعلام الشرقية يحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة|صور

مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

المزيد