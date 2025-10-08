لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح

أكدت شيرين مجدي، مراسلة قناة إكسترا نيوز، أن لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025-2030 بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، تواصل عملها منذ التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، في أول أيام استقبال الطلبات، مشيرةً إلى أن العملية تمتد على مدار ثمانية أيام متواصلة حتى يوم الأربعاء الخامس عشر من أكتوبر، على أن يُغلق باب الترشح في تمام الثانية ظهرًا من ذلك اليوم.

وأضافت شيرين مجدي، في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة شهدت في اليوم الأول إقبالًا ملحوظًا، حيث تقدم نحو 60 مرشحًا بأوراقهم، من بينهم خمس سيدات، وجميعهم على نظام الفردي، بينما لم يتم حتى اللحظة تلقي أي طلبات على نظام القوائم.

لجنة جنوب الجيزة

وأوضحت أن لجنة جنوب الجيزة تتلقى الطلبات الخاصة بمحافظة الجيزة المخصصة لها 25 مقعدًا موزعين على 12 دائرة عامة، فيما تُخصص طلبات نظام القوائم لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد بعدد 102 مقعد.

الإجراءات داخل اللجنة

وذكرت أن الإجراءات داخل اللجنة تسير بسهولة ويسر، حيث يبدأ المترشح بتسديد مبلغ التأمين المقرر والحصول على إيصال الدفع، ثم استخراج شهادة القيد من قاعدة بيانات الناخبين، قبل إرفاق المستندات المطلوبة من سيرة ذاتية، وشهادات المؤهل، وصحيفة الحالة الجنائية، والتقرير الطبي، إضافة إلى إقرار الذمة المالية وبيان الحساب البنكي الخاص بالحملة الانتخابية، مؤكدةً أن العملية لا تستغرق سوى دقائق معدودة بفضل التنظيم الجيد.