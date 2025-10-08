قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
السعودية تدين اقتحام مسئولي حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
برلمان

مصر المستقبل: خطاب الرئيس السيسي وثيقة وطنية متكاملة ترسخ مفهوم الدولة المدعومة بشعبها

الدكتور محمد المغربي
الدكتور محمد المغربي
حسن رضوان

قال الدكتور محمد المغربي، الأمين العام لحزب "مصر المستقبل"، إن خطاب الرئيس السيسي في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة يستحق الثناء لكونه وثيقة وطنية متكاملة تستهدف رفع الروح المعنوية، وترسخ مفهوم الدولة المدعومة بشعبها.

وأضاف "المغربي"، في بيان، أن كلمة الرئيس السيسي "ماتقلقوش" هي النقطة الأقوى والأكثر تأثيرًا في الخطاب، موضحًا أن رسالة "ماتقلقوش من أي تحدي أو تهديد، طول ما إحنا مع بعض" ليست مجرد تطمينًا عابرًا، بل هي مبدأ استراتيجي يُرسّخ أن وحدة الشعب المصري هي خط الدفاع الأول والأخير عن الدولة، ولقد ربط الرئيس السيسي مصير الأمن القومي بالتماسك الداخلي بشكل حاسم.

وأوضح الأمين العام لحزب "مصر المستقبل"، أن الدعوة لدراسة ​مبادرة "المعايشة" هي خطوة استثنائية وبعيدة النظر نحو دمج الشباب والمجتمع المدني مع المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتهدف إلى إزالة أي فجوة بين أبناء الوطن الواحد، وتعزيز مفهوم أن "الجيش والشرطة من الشعب وإليه"، مما يقوي اللحمة الوطنية ويُعمّق الانتماء، مؤكدًا أن اعتراف الرئيس السيسي بأن "لم أعدكم يومًا بأوهام" مقابل الإشارة إلى أن "الوضع الاقتصادي يتحسن يومًا بعد يوم" هو خطاب صادق وشفاف، ويجمع هذا الأسلوب بين الأمل المنشود والعمل الجاد، ويدعو الشعب ليكون شريكًا فاعلًا في هذا التحسن.

​ولفت إلى أن التأكيد على أن الجهود المصرية من أجل غزة لم تتوقف على مدار عامين يُثبت استمرارية الدور المحوري لمصر في القضايا الإقليمية، موضحًا أن ربط دعوة الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي دونالد ترامب بزيارة مصر بالاعتزاز بجهوده وضرورة الاستمرار في الدعم يُمثل تكتيكًا دبلوماسيًا حكيمًا يهدف إلى حشد الدعم الدولي لإنهاء الحرب من منطلق الدور المصري الثابت والمسؤولية التاريخية.

​وأكد أن كلمة الرئيس السيسي هي نداء للوحدة والصبر والعمل، وتضع تكاتف الشعب كقاعدة انطلاق رئيسية لتحقيق الأمن القومي والتقدم الاقتصادي في ظل محيط إقليمي مضطرب.

مصر المستقبل والمسؤولية التاريخية الدعم

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

مجلس النواب

طلب إحاطة عاجل بشأن عمولات الذهب غير القانونية.. وتحذير من استغلال التجار للمواطنين

الدكتور محمد المغربي

مصر المستقبل: خطاب الرئيس السيسي وثيقة وطنية متكاملة ترسخ مفهوم الدولة المدعومة بشعبها

المستشار نشأت عبد العليم،

الإصلاح والنهضة: رسائل الرئيس السيسي دعم نفسي ضد التوترات الإقليمية

الشرقية تناقش خطة تطوير شارع الجلاء وحملات إزالة المباني القديمة ورفع الإشغالات بشوراع الزقازيق|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كندة علوش تخطف الأنظار بمكياج لافت

كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت

بحضور محافظ البحيرة الأسبق.. أعلام الشرقية يحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة|صور

مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

