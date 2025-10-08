مصر المستقبل: خطاب الرئيس السيسي وثيقة وطنية متكاملة ترسخ مفهوم الدولة المدعومة بشعبها

قال الدكتور محمد المغربي، الأمين العام لحزب "مصر المستقبل"، إن خطاب الرئيس السيسي في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة يستحق الثناء لكونه وثيقة وطنية متكاملة تستهدف رفع الروح المعنوية، وترسخ مفهوم الدولة المدعومة بشعبها.

وأضاف "المغربي"، في بيان، أن كلمة الرئيس السيسي "ماتقلقوش" هي النقطة الأقوى والأكثر تأثيرًا في الخطاب، موضحًا أن رسالة "ماتقلقوش من أي تحدي أو تهديد، طول ما إحنا مع بعض" ليست مجرد تطمينًا عابرًا، بل هي مبدأ استراتيجي يُرسّخ أن وحدة الشعب المصري هي خط الدفاع الأول والأخير عن الدولة، ولقد ربط الرئيس السيسي مصير الأمن القومي بالتماسك الداخلي بشكل حاسم.

وأوضح الأمين العام لحزب "مصر المستقبل"، أن الدعوة لدراسة ​مبادرة "المعايشة" هي خطوة استثنائية وبعيدة النظر نحو دمج الشباب والمجتمع المدني مع المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتهدف إلى إزالة أي فجوة بين أبناء الوطن الواحد، وتعزيز مفهوم أن "الجيش والشرطة من الشعب وإليه"، مما يقوي اللحمة الوطنية ويُعمّق الانتماء، مؤكدًا أن اعتراف الرئيس السيسي بأن "لم أعدكم يومًا بأوهام" مقابل الإشارة إلى أن "الوضع الاقتصادي يتحسن يومًا بعد يوم" هو خطاب صادق وشفاف، ويجمع هذا الأسلوب بين الأمل المنشود والعمل الجاد، ويدعو الشعب ليكون شريكًا فاعلًا في هذا التحسن.

​ولفت إلى أن التأكيد على أن الجهود المصرية من أجل غزة لم تتوقف على مدار عامين يُثبت استمرارية الدور المحوري لمصر في القضايا الإقليمية، موضحًا أن ربط دعوة الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي دونالد ترامب بزيارة مصر بالاعتزاز بجهوده وضرورة الاستمرار في الدعم يُمثل تكتيكًا دبلوماسيًا حكيمًا يهدف إلى حشد الدعم الدولي لإنهاء الحرب من منطلق الدور المصري الثابت والمسؤولية التاريخية.

​وأكد أن كلمة الرئيس السيسي هي نداء للوحدة والصبر والعمل، وتضع تكاتف الشعب كقاعدة انطلاق رئيسية لتحقيق الأمن القومي والتقدم الاقتصادي في ظل محيط إقليمي مضطرب.