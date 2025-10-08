قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
السعودية تدين اقتحام مسئولي حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
برلمان

حزب "المصريين": كلمة الرئيس السيسي لخريجي أكاديمية الشرطة حملت رسائل طمأنة

حسن رضوان

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن كلمة الرئيس السيسي في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة ومرور 50 عامًا على إنشائها، تُعد خارطة طريق تجمع بين ثلاثة محاور رئيسية الأمن الداخلي والتلاحم الوطني، والأوضاع الإقليمية المتمثلة في حرب غزة، ورسائل الطمأنة الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري.

وثمن "أبو العطا"، في بيان، بدء الرئيس السيسي كلمته بتأكيد قيمة السلام والأمان كأعلى النعم، وهو ما يربط مباشرة بدور  أكاديمية الشرطة وتبرز هنا مبادرة "المعايشة" لطلاب الجامعات مع نظرائهم في الأكاديميات العسكرية والشرطية، وهذه المبادرة تحمل دلالات مهمة، أبرزها كسر الحواجز، وتعزيز الانتماء وروح التواصل والتآخي وتعميق الانتماء الوطني، علاوة على تطوير الأداء.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن تناول حرب غزة يُمثل محورًا جوهريًا، حيث أكد الرئيس السيسي على المسؤولية التاريخية والتذكير بأن الحرب قاسية جدًا وأن مصر لم توقف جهودها لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات، ما يؤكد على ثبات الدور المصري كقوة استقرار إقليمية لها مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن دعوة الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة مصر بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، والإشادة بجهوده يُمثلان تكتيكًا دبلوماسيًا يهدف إلى حث الأطراف الدولية على مواصلة الضغط والاعتراف بالدور المحوري للوساطة المصرية، وتأكيد على أن السلام في المنطقة لا يُمكن أن يتم دون وجود مصر كشريك أساسي.

ولفت إلى أن رسالة الطمأنة للشعب المصري تُشكل نقطة محورية لاستيعاب الأوضاع الصعبة داخليًا وخارجيًا، وترتكز على أن وحدة الشعب هي الحصن، وهنا رسالة الرئيس السيسي واضحة ومباشرة: "ماتقلقوش من أي تحدي أو تهديد، طول ما إحنا مع بعض"، وهذا التأكيد المتكرر على الاتحاد والصلابة الشعبية هو أساس استراتيجية مواجهة التحديات، حيث يتم وضع الشعب كشريك رئيسي في الأمن والنجاح، مشيرًا إلى تحدث الرئيس السيسي عن التحسن المستمر في الوضع الاقتصادي وأن "مؤشراتنا الاقتصادية هتبقى أفضل"، مرفقًا ذلك بتأكيد واقعي: "لم أعدكم يومًا بأوهام"، وهذا الخطاب يسعى لبناء ثقة مستدامة قائمة على الإقرار بوجود تحديات، لكن مع الإشارة إلى أن الدولة تسير في طريق صحيح يرتكز على تضافر الجهود.

وأكد أن تسليط الضوء على الشباب بأنهم الأمل الحقيقي لمستقبل أفضل والقوة التي تستطيع أن تُغيّر هو توجيه للتركيز على الاستثمار في الطاقات البشرية كقوة دفع مستقبلية للاقتصاد والنهضة، موضحًا أن كلمة الرئيس السيسي جامعة في محاورها، وحملت رسائل تحفيزية وطمأنة للشعب المصري بالقدرة على تجاوز أي صعاب بفضل الوحدة، مع التأكيد على أن مصر ماضية في طريقها الصحيح داخليًا وخارجيًا، وتدرك جيدًا حجم المسؤوليات التاريخية الملقاة على عاتقها.

