أذاعت فضائية إكسترا نيوز، لقطات يظهر من خلالها، لقطات من وصول الوفود المشاركة في لقاءات اتفاق غزة بشرم الشيخ.

قال كريم حاتم، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من شرم الشيخ، إن الوفود المشاركة ورؤساء الوفود بدأوا التوافد إلى قاعة الاجتماعات الرئيسية لعقد الجلسة الموسعة ضمن المشاورات الجارية حول المقترح الأميركي الخاص بالأوضاع في قطاع غزة.

وخلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار حاتم إلى حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وعضو الوفد الأميركي جاريد كوشنر، بينما مثّل الوساطة المصرية رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء حسن رشاد.

شهدت الجلسة حضور رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، الذي شارك في المشاورات التي تُعقد على مستوى رفيع، في ظل التوترات الإقليمية والحاجة إلى تسوية عاجلة.