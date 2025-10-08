القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير

أكد طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه هناك محطتيين بالخط الرابع لمترو الأنفاق لخدمة المتحف المصري الكبير وهما محطة المتحف المصري ومحطة الرماية.



وقال طارق جويلي في تصريحات له على قناة " المحور "، :" المحطتين سيكون بهما جداريات ورسوم فرعونية ".

وعن القطار الكهربائي الخفيف، قال جويلي، إن المرحلة الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف بطول 70 كيلو و12 محطة وتم تشغيلهم من محطة عدلي منصور وحتى الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.

وأضاف طارق جويلي :" مع انتقال الحكومة على العاصمة الإدارية اصبح هناك إقبال على استخدام القطار الكهربائي الخفيف ".

وتابع طارق جويلي :" خط القطار الكهربائي الخفيف مكون من 5 مراحل وتم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية ويتم التجهيز للمرحلة الثالثة ، وفي المرحلة الرابعة سيتم ربط القطار الكهربائي الخفيف بالعاشر من رمضان ".