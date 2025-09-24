السفير الياباني: مترو القاهرة هو المشروع الأكبر في تاريخ التعاون الاقتصادي بين اليابان ومصر

وقّعت مصر واليابان الخطابات المتبادلة واتفاق تمويل للشريحة الرابعة لمشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، الممول من الحكومة اليابانية وتنفذه هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).

ووقع الخطابات المتبادلة للتمويل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و فوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر، وشهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، التوقيع بين الجانبين.

ووقع اتفاق تمويل الشريحة الرابعة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و إبيساوا يو، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).

وتمتد المرحلة الأولى للخط الرابع من مترو الأنفاق من محطة حدائق الأشجار حتى محطة الفسطاط بطول 19 كم وعدد 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) والخط الرابع سيتم ربطه بالخط الأول بمحطة الملك الصالح والخط الثاني بمحطة الجيزة، ويهدف إلى توفير وسيلة نقل للمواطنين بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة في مناطق الهرم، فيصل، العمرانية والجيزة وفقاً لأحدث المواصفات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الأمان وذلك من خلال ربط مدينة السادس من أكتوبر والمتحف المصري الكبير بالهرم بشبكة مترو الأنفاق (سيتم ربطه بالخط الأول في محطة الملك الصالح، وربطه بالخط الثاني في محطة الجيزة).

ومن جهته، أكد السفير الياباني، أن هذا المشروع الأكبر في تاريخ التعاون الاقتصادي الممتد على مدى سبعين عامًا بين اليابان ومصر، ويجسد الثقة والشراكة الراسخة التي بُنيت بين بلدينا. وعند اكتماله، سيربط خط المترو الجديد وسط القاهرة بأهم المقاصد السياحية في الجيزة، بما في ذلك المتحف المصري الكبير.

وأوضح أن المتحف المصري الكبير، وهو مشروع آخر يجسد التعاون بين اليابان ومصر، من المقرر أن يُفتتح بشكل كامل في شهر نوفمبر المقبل، وهو ما يجسد التزام البلدين بالعمل يدًا بيد من أجل مواصلة السعي نحو الازدهار المشترك.



وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع الجانب الياباني تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ شبكة خطوط مترو الانفاق والذي يعتبر أحد أهم وسائل النقل الأخضر صديق البيئة، وتعزيزًا لجهود الدولة التنموية في تطوير وسائل النقل لتصبح أكثر استدامة، وتستوعب الكثافة السكانية بالقاهرة الكبرى، والذي يأتي ذلك في إطار جهود التعاون الإنمائي المستمر بين جمهورية مصر العربية واليابان، والعلاقات الوثيقة في تنفيذ المشروعات التنموية لاسيما في قطاع النقل المستدام.

وأوضحت أن استكمال تمويل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، يؤكد على الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين البلدين الصديقين من أجل تعزيز جهود التنمية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لافتة إلى أننا نشهد اليوم امتداداً لمسيرة نجاح بدأت مع الشرائح الثلاث السابقة من التعاون في الخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى. فقد مثّلت كل مرحلة من هذه المراحل خطوة راسخة نحو تحقيق نظام نقل حديث وآمن وفعّال، يحوّل الرؤية تدريجياً إلى واقع ملموس، ويستجيب للاحتياجات الملحة لمواطنينا.

وأشارت إلى رؤية الدولة واهتمامها بتطوير قطاع النقل واللوجستيات في مصر من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، مضيفة أن مشروعات مترو الأنفاق تأتي ضمن جهود أوسع في مصر لتطوير البنية التحتية من أجل زيادة التنافسية في الاقتصاد، والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية وزيادة التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما تعمل مصر على تنفيذه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».

وأكدت أن التمويل من أجل التنمية يُعد قاسمًا مشتركًا في مختلف الخطط التنموية، ولذلك فإن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تعمل على دفع التمويل من أجل التنمية بما يضمن الاتساق بين والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادرالتمويل المختلفة سواء من الخزانة العامة أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية.

وفي بداية كلمته، خلال فعاليات التوقيع، أعرب الفريق مهندس كامل الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة البارزة السعيدة ، التي تجسّد عمق العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان الصديقة ، من خلال توقيع الخطابات المتبادلة واتفاقيات التمويل الخاصة بالشريحة الرابعة من المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى متوجها بخالص الشكر والتقدير ، لحكومة وشعب دولة اليابان الصديقة ، وللسيد السفير الياباني بالقاهرة، ولمؤسسة "الجايكا" التي تمثل نموذجًا متميزًا في دعم مشروعات التنمية المصرية. كما أتوجه بالشكر الجزيل لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي على جهودها الكبيرة في تنسيق وإدارة هذا التعاون.

وأضاف أن شبكة خطوط مترو الأنفاق تشكل العمود الفقري لحركة النقل داخل القاهرة الكبرى، ويُعد الخط الرابع للمترو أحد أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها حالياً بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتنفيذاً توجيهات فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء شبكة من النقل الجماعي الحضري الأخضر المستدام الصديق للبيئة والتي تشمل إستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة الآمنة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية ، وإستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية ومن أهمها شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالى أطوال 2000 كم والقطار الكهربائي الخفيف بطول 113 كم وخطي مونوريل شرق وغرب النيل بطول 100 كم والخط الرابع لمترو الانفاق بطول 46,5 كم وإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ الخط السادس للمترو ، وقد تم مؤخراً افتتاح آخر مراحل الخط الثالث لمترو الأنفاق ( الثالثة والرابعة ) وتشغيل الخط للجمهور بطول 42 كم ويتبقى له المرحلة الخامسة ليصل الى مطار القاهرة ويكتمل الخط الجدوى الاقتصادية منه

وأشار الوزير الى ان الخط الرابع للمترو يعتبر هو أهم وسائل النقل الجماعي التي تربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق ويقدم خدمة نقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة وسوف يربط الخط بين قلب القاهرة التاريخية والمنطقة الأثرية بالجيزة حيث الأهرامات والمتحف المصري الكبير، ما يُسهم في دعم الحركة السياحية، فضلًا عن تخفيف الضغط المروري عن المحاور الرئيسية. ومن المتوقع أن ينقل الخط بعد اكتماله حوالي 1,5 مليون راكب يوميا ،

كما يتم التنفيذ على 4 مراحل كالتالي( المرحلة الأولى ( حدائق الأشجار - الفسطاط ) بطول 19 كم وعدد 17 محطة (16 نفقية - 1 سطحية) وتتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح) ، (المرحلة الثانية ( الفسطاط - مدينة نصر - الرحاب ) بطول 31.8 كم وعدد 21 محطة (6 علوية - 15 نفقية) وتتقاطع مع الخط السادس بمحطة السيدة عائشة) ، (المرحلة الثالثة (حدائق الأشجار - ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر) بطول 16.3 كم وهي مرحلة هامة جدا وبتنفيذها يتحقق الربط مع السادس من أكتوبر ) ، المرحلة الرابعة ( الرحاب - محطة مطار العاصمة ) بطول 38.7 كم ويتم تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية ) في محطة مطار العاصمة .

لافتا الى ان المشروع قد حظي بدعم كبير من الجانب الياباني عبر مؤسسة الجايكا .وانه في هذا الإطار أود الإشارة إلي أهمية الإنتهاء من الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية من الخط وتقديم التمويل اللازم سواءً للأعمال الإستشارية أو أعمال التنفيذ لهذه المرحلة والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق الجدوي الاقتصادية للخط . وفي ختام كلمته اكد الوزير ان ما نشهده اليوم لا يُعد مجرد توقيع اتفاقيات تمويل، بل هو شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وترسيـخ لشراكة استراتيجية عميقة مع دولة اليابان الصديقة في مجال البنية التحتية والنقل ونحن في وزارة النقل، نؤكد التزامنا التام بتسريع وتيرة العمل، وضمان أن يخرج هذا المشروع إلى النور في أقرب وقت، ليخدم المواطن المصري، ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال النقل الأخضر الحديث والمستدام والصديق للبيئة .متوجها بالشكر لكل من ساهم في هذا التعاون من الجانبين، وأؤكد أن الخط الرابع لمترو الأنفاق سيكون علامة مضيئة جديدة في مسيرة العلاقات المصرية اليابانية، وخطوة كبرى نحو مستقبل أفضل لمصر وأبنائها.