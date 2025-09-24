صحيفة إسرائيلية: ترامب يقترح إدارة عربية لغزة لمدة 3 سنوات ويستبعد حماس

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات على وشك إعلان وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، في إطار جهود دبلوماسية تقودها واشنطن بالتعاون مع عدد من الدول العربية والإسلامية.

وبحسب الصحيفة، فإن ترامب أعرب عن أمله في أن تتولى دول عربية إدارة قطاع غزة خلال السنوات الثلاث المقبلة، دون إشراك حركة حماس في السلطة أو المناصب الحكومية.

وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث التقى بزعماء من دول عربية وإسلامية، من بينها مصر، قطر، الإمارات، الأردن، تركيا، إندونيسيا وباكستان، لمناقشة الوضع في غزة ومستقبلها بعد الحرب.

وخلال الاجتماع، وصف ترامب اللقاء بأنه "الأهم حاليا"، معلنا عزمه إنهاء الحرب في القطاع، وقدم مقترحا أمريكيا لإعادة إعمار غزة، يتضمن تشكيل إدارة جديدة للقطاع واستبعاد حماس من المشاركة في الحكم.

وفي ختام الاجتماع، أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن "البيان الختامي لقمة غزة سينشر قريبا"، مؤكدا أن الاجتماع كان "مثمرا".

من جهته، قال ترامب: "كان اجتماعا جيدا جدا، والخطوة التالية هي لقاء الجانب الإسرائيلي"، مضيفا: "سألتقي بيبي (نتنياهو) قريبا، نحن نريد استعادة المختطفين، لكن الأمر يستغرق وقتا".