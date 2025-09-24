استشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس

استُشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم /الأربعاء/، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي غزة وخان يونس.



وأفادت مصادر طبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح إثر قصف الاحتلال منطقة السطر الغربي شمالي خان يونس جنوب قطاع غزة.



كما استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة للاحتلال على حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، وشرقي مخيم البريج وسط القطاع.



بدورها، أفادت مصادر محلية، بأن مئات العائلات النازحة من شمال القطاع إلى جنوبه تفترش الأرض لعدم وجود مأوى.



وفي سياق متصل، استشهد ثلاثة فلسطينيين من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة.