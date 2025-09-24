مستشفيات غزة تستقبل 64 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع

أفادت مصادر في مستشفيات غزة ، بسقوط 64 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 45 بمدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ، إن مستشفيات قطاع غزة إستقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 37 شهيدًا منهم 4 شهداء انتشال و175 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان لها : لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى: 65,419 شهيدًا و167,160 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,823 شهيدًا و54,944 إصابة.