إخماد حريق اشتعل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية
الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين
باريس سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلانتا
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة
برج جديد يتحول إلى ركام.. الاحتلال يوسع عملياته البرية في مدينة غزة
التعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية
ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
عروس الدلتا تبهر الاتحاد الأوروبي واليونيدو.. 29 قرية من الغربية تدخل خريطة العالمية بصناعاتها القروية
التعليم: استكمال اجراءات اعتماد شهادة البكالوريا من المؤسسات الدولية خلال سنتين أو ثلاثة
4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟
«تيك توك» في دائرة الخطر؟.. تصريحات حاسمة من رئيس الوزراء
جيش الاحتلال يزعم قصف مخزن أسلحة في مدينة غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الاحتلال يمنع الصحة العالمية من المساعدة في توصيل الوقود إلى مستشفيات غزة

الاحتلال يحاول القضاء على القليل الباقي من المنظومة الصحية
محمد على

قالت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال يُفشل وبشكل متعمد محاولات منظمة الصحة العالمية لإدخال الوقود الى مستشفيات محافظة غزة ويُصر على منعها من استخدام طُرق بديلة لإيصال الوقود لمستشفيات غزة والشمال.

يعني منع توريد كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة توقف الخدمة الصحية بشكل كامل.

تهدد الأزمة بتوقف عمل مجمع الصحابة الطبي ومستشفى الخدمة العامة ومحطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف ومستشفيات أخرى ستتوقف خلال أيام فقط.

كما يعني توقف محطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف في محافظة غزة أننا أمام كارثة صحية وإنسانية خطيرة.

قالت الوزارة: نناشد كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضمان الوصول الآمن للوقود اللازم لعمل المستشفيات في محافظة غزة.

صحة غزة الاحتلال الصحة العالمية

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

أرشيفية

هدية قطر تدخل الظل.. طائرة ترامب الموعودة في قبضة المخابرات الأمريكية

وزير الري: نعتمد بنسبة تفوق الـ98% على نهر النيل لتوفير احتياجاتنا المائية

وزير الري: تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن المائي والغذائي

وزيرا التعليم والشباب والرياضة

تدشين فعاليات دوري المدارس بحضور 3 وزراء ..اليوم

وزير الزراعة

تعزيز التعاون الزراعي والفرص الاستثمارية المشتركة بين مصر والهند.. تفاصيل

بالصور

لوك جديد.. درة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

بيتزا الخضروات.. وصفة شهية وصحية بطابع منزلي

وظائف الأحلام المزوّرة.. كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 25% عالميًا

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

