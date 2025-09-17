الاحتلال يمنع الصحة العالمية من المساعدة في توصيل الوقود إلى مستشفيات غزة

قالت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال يُفشل وبشكل متعمد محاولات منظمة الصحة العالمية لإدخال الوقود الى مستشفيات محافظة غزة ويُصر على منعها من استخدام طُرق بديلة لإيصال الوقود لمستشفيات غزة والشمال.

يعني منع توريد كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة توقف الخدمة الصحية بشكل كامل.

تهدد الأزمة بتوقف عمل مجمع الصحابة الطبي ومستشفى الخدمة العامة ومحطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف ومستشفيات أخرى ستتوقف خلال أيام فقط.

كما يعني توقف محطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف في محافظة غزة أننا أمام كارثة صحية وإنسانية خطيرة.

قالت الوزارة: نناشد كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضمان الوصول الآمن للوقود اللازم لعمل المستشفيات في محافظة غزة.