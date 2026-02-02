ماجد المصري وزوجته بإطلالة رومانسية

شارك الفنان ماجد المصري متابعيه و جمهوره احدث ظهور له مع زوجته في اجواء رومانسية خلال حضورهم العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026 برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقد طرحت الشركة المنتجة لمسلسل اولاد الراعي شركة فنون مصر البوستر الرسمي الثاني للمسلسل والذي يتضمن صورة مجمعة للاشقاء الثلاثه راغب وموسي ونديم والذي يجسد شخصياتهم النجم ماجد المصري وخالد الصاوي واحمد عيد.



ويظهر البوستر بشكل واضح ملامح الاثارة والتشويق الذي يتضمنه العمل الذي كتب قصته ريمون مقار وكتب السيناريو والحوار له محمود شكري وطه زغلول ومينا بباوي ومن اخراج محمود كامل من انتاج فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة والمسلسل مصنف من مسلسلات الاثارة والتشويق.

ماجد المصرى يشارك جمهوره كواليس مسلسل “اولاد الراعي”

وكان شارك الفنان ماجد المصري كواليس تصوير مسلسله الجديد “أولاد الراعي”، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم.

وقال ماجد المصري، خلال لايف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": “إحنا بننجح بيكم وهنكسر الدنيا في رمضان بإذن الله، العمل مليء بالمفاجآت والمشاهد المشوقة، كل فريق العمل يبذل أقصى جهده لتقديم أفضل مستوى فني للجمهور”.

وتحدث ماجد المصري عن مسلسل “الكينج” للفنان محمد إمام، وقال: “الكينج السنة دي محمد إمام وإن شاء الله ربنا يوفقه ويكسر الدنيا في رمضان، هو وباقي الزملاء”.

أبطال مسلسل “اولاد الراعي”

ويشارك في بطوله المسلسل امل بوشوشه ونيرمين الفقي وفاديه عبد الغني وايهاب فهمي ومن المقرر عرض المسلسل في موسم رمضان المقبل.