الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مخدرات وسلاح بـ 80 مليون جنيه .. مصرع 3 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية والفيوم.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن فى جنايات "إتجار بالمخدرات ، أسلحة نارية غير مرخصة ، سرقة بالإكراه") بنطاق محافظتى "القليوبية والفيوم"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو، آيس، هيروين، بانجو " -  10 آلاف قرص مخدر – 72 قطعة سلاح نارى "19 بندقية آلية ، 21 بندقية خرطوش ، 30 فرد خرطوش –2 طبنجة" – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (80) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .


 

الأجهزة الأمنية بؤر إجرامية المواد المخدرة الأسلحة النارية

