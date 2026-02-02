قبل رمضان.. الداخلية تضبط مصنعا لإنتاج زيوت الطعام المغشوشة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجرائم التموينية وخاصة السلع الغذائية المغشوشة والمقلدة ، وتتبع مصادر إنتاجها وأماكن تداولها بالأسواق والتى لها أثر بالغ الضرر على الصحة العامة للمواطنين والإقتصاد القومى .

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون) بإدارة كيان صناعى "غيرمرخص" ، كائن بذات الدائرة لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام بإستخدام زيوت وخامات مجهولة المصدر دون توافر الإشتراطات الصحية والبيئية والصناعية ، مستخدماً إحدى العلامات التجارية المقلدة، بهدف تضليل الجهات الرقابية وطرح تلك المنتجات بالأسواق لتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط سالف الذكر وبإستهداف الكيان الصناعى المشار إليه ، وعُثر بداخله على (خط إنتاج كامل لتعبئة وتغليف زيت الطعام – 6 طن زيت طعام داخل تنكات "بدون بيانات ومجهولة المصدر" – كمية كبيرة من الملصقات وعبوات وزجاجات "معدة لتعبئة المنتج النهائى" تحمل إسم إحدى العلامات التجارية).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.