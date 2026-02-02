سقوط عصابة نصبت على المواطنين بزعم توفير قروض

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بتحصلهم على مبالغ مالية من أحد التطبيقات الذكية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إستقطابهم وإيهامهم بإمكانية حصولهم على مبالغ مالية كقرود ميسرة عقب توقيع عقود ببطاقات الرقم القومى الخاصة بهم والتسجيل بأحد التطبيقات الذكية الخاصة بالتمويل الإستهلاكى بإستخدام خطوط هواتف محمولة تابعة لإحدى شركات الإتصالات ، وقيام عناصر التشكيل عقب ذلك بالتحصل على قروض مالية بموجب تلك العقود وعدم تسليمها لأصحابها، وشراء هواتف محمولة من موظف بإحدى شركات المحمول بقيمة القروض المتحصل عليها وبيعها لآخر.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل (10 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وسيدتين) وتبين قيامهم بالنصب على عدد (43) مواطن بذات الأسلوب وضبط بحوزتهم (مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" – 46 هاتف محمول – 77 شريحة هاتف محمول)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.