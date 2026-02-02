مدرسة بالشيخ زايد ترفض إعلان نتائج الطلاب إلا بعد دفع المصروفات .. والأهالي يستغيثون

تلقى موقع صدى البلد استغاثات عاجلة من أولياء امور مدرسة بنت الصديق الرسمية للغات التابعة لإدارة الشيخ زايد التعليمية بمحافظة الجيزة ، حيث أكد الأهالي لصدى البلد أنهم فوجئوا بأن إدارة المدرسة قررت الإمتناع عن إعلان نتائج الطلاب إلا بعد تسليم ايصال دفع المصروفات ، رافعين بذلك شعار “الدفع أولاً”

وكتبت إدارة مدرسة بنت الصديق الرسمية للغات على الصفحة الرسمية على فيس بوك : “النتيجة موجودة بالمدرسة وعلى من يرغب بمعرفة النتيجة عليه إحضار صورة من وصل المصروفات سواء كان دافع في البريد أو في المدرسه”

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا الإجراء الذي اتخذته المدرسة تصرف غير قانوني ويجب التراجع عنه فوراً .

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي للمديريات التعليمية : بالإشارة إلى القرار الوزاري 285 لسنة 2014 وتعديلاته بالقرار الوزاري 224 لسنة 2025 وبالاشارة للخطاب الصادر بشأن تحصيل مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات عن طريق المنافذ المتعاقد معها في الوزارة

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه نظرا لوجود عدد كبير من الطلاب قاموا بسداد رسوم خدمات اللغات وقيمة المبالغ الواردة بالقرار الوزاري 156 من العام الدراسي 2025 / 2026 وذلك قبل صدور القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2025 وقبل صدور خطاب وجودب التحصيل عبر المنافذ المتعاقد معها مع الوزارة ، تقرر توجيه مديري مديريات التربية والتعليم بـ : تشكيل لجنة عاجلة بكل إدارة تعليمية على النحو الاتي : مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة رئيسا ، مدير إدارة المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات عضو ، وعضو من الشئون المالية ، وعضو من الشئون المالية ، وعضو من الإحصاء "نظم وتكنولوجيا المعلومات"

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تكون مهمة هذه اللجنة : تجميع بيانات الطلاب المسددين لخدمات اللغات او ما يتبع قرار 156 ، واعداد كشوف معتمدة بهذا الشأن ثم تحميلها بشيت اكسل مجمع على CD على النحو التالي : اسم الطالب - الرقم القومي - الصف - الإدارة - المدرسة - ما تم دفعه من خدمات اللغات - ما تم دفعه من قرار 156 - الإجمالي

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تكون تلك البيانات تخص العام الدراسي 2025 / 2026 لمن قام بالسداد قبل صدور القرار بالتحصيل الالكتروني عبر المنافذ المتعاقد معها مع الوزارة ، ثم تقوم المديرية بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وعضوية الشئون القانونية والمدارس الرسمية للغات والاحصاء بمراجعة ما ورد إليها من الإدارات التعليمية واعتماد الكشوف من مدير المديرية وارسال CD نهائية بالبيانات المطلوبة وصورة من الكشوف المعتمدة من المديرية في موعد غايته 7 أكتوبر ، على أن يكون التسليم شخصي عن طريق مندوب المديرية بمقر الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات بالعاصمة الإدارية شخصيا إلى مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات