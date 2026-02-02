قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روائح غامضة تقلق سكان فيصل والهرم وتثير مخاوف صحية متزايدة | وشهود عيان توضح
كهربا يعلن فسخ تعاقده مع القادسية
شاهد .. وصول كتب الترم الثاني إلى المدارس استعداداً لعودة الدراسة السبت
مقومات متميزة بالمحافظة .. الإسكندرية على رادار تركيا لمستقبل استثمارات ضخمة
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مدرسة بالشيخ زايد ترفض إعلان نتائج الطلاب إلا بعد دفع المصروفات .. والأهالي يستغيثون

الصفحة الرسمية للمدرسة
ياسمين بدوي

تلقى موقع صدى البلد استغاثات عاجلة من أولياء امور مدرسة بنت الصديق الرسمية للغات التابعة لإدارة الشيخ زايد التعليمية بمحافظة الجيزة ، حيث أكد الأهالي لصدى البلد أنهم فوجئوا بأن إدارة المدرسة قررت الإمتناع عن إعلان نتائج الطلاب إلا بعد تسليم ايصال دفع المصروفات ، رافعين بذلك شعار “الدفع أولاً”

وكتبت إدارة مدرسة بنت الصديق الرسمية للغات على الصفحة الرسمية على فيس بوك : “النتيجة موجودة بالمدرسة وعلى من يرغب بمعرفة النتيجة عليه إحضار صورة من وصل المصروفات سواء كان دافع في البريد أو في المدرسه”

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا الإجراء الذي اتخذته المدرسة تصرف غير قانوني ويجب التراجع عنه فوراً .

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي للمديريات التعليمية : بالإشارة إلى القرار الوزاري 285 لسنة 2014 وتعديلاته بالقرار الوزاري 224 لسنة 2025 وبالاشارة للخطاب الصادر بشأن تحصيل مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات عن طريق المنافذ المتعاقد معها في الوزارة

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه نظرا لوجود عدد كبير من الطلاب قاموا بسداد رسوم خدمات اللغات وقيمة المبالغ الواردة بالقرار الوزاري 156 من العام الدراسي 2025 / 2026 وذلك قبل صدور القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2025 وقبل صدور خطاب وجودب التحصيل عبر المنافذ المتعاقد معها مع الوزارة ، تقرر توجيه مديري مديريات التربية والتعليم بـ : تشكيل لجنة عاجلة بكل إدارة تعليمية على النحو الاتي : مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة رئيسا ، مدير إدارة المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات عضو ، وعضو من الشئون المالية ، وعضو من الشئون المالية ، وعضو من الإحصاء "نظم وتكنولوجيا المعلومات"

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تكون مهمة هذه اللجنة : تجميع بيانات الطلاب المسددين لخدمات اللغات او ما يتبع قرار 156 ، واعداد كشوف معتمدة بهذا الشأن ثم تحميلها بشيت اكسل مجمع على CD على النحو التالي : اسم الطالب - الرقم القومي - الصف - الإدارة - المدرسة - ما تم دفعه من خدمات اللغات - ما تم دفعه من قرار 156 - الإجمالي

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تكون تلك البيانات تخص العام الدراسي 2025 / 2026 لمن قام بالسداد قبل صدور القرار بالتحصيل الالكتروني عبر المنافذ المتعاقد معها مع الوزارة ، ثم تقوم المديرية بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وعضوية الشئون القانونية والمدارس الرسمية للغات والاحصاء بمراجعة ما ورد إليها من الإدارات التعليمية واعتماد الكشوف من مدير المديرية وارسال CD نهائية بالبيانات المطلوبة وصورة من الكشوف المعتمدة من المديرية في موعد غايته 7 أكتوبر ، على أن يكون التسليم شخصي عن طريق مندوب المديرية بمقر الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات بالعاصمة الإدارية شخصيا إلى مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات

مدرسة مدرسة بنت الصديق نتائج الطلاب المدرسة المصروفات

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

الذهب

الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

شيكو بانزا

يحتاج لعمل فني مكثف.. علاء عبد الغني يشيد بلاعب الزمالك

حسين الشحات

أحمد شوبير يطالب بعودة حسين الشحات للمشاركة مع الأهلي

سلة الاهلي

الليلة.. رجال سلة الاهلي يواجه سبورتنج في بطولة دوري السوبر

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

