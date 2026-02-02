قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

طلب برلماني بضم مستشفيات الجامعات الخاصة إلى المجلس الأعلى

الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ
الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال  الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن المستشفيات الجامعية تمثل قاطرة المنظومة الصحية في مصر من خلال التطوير والتأهيل.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد: من الضروري ما تضمنه تعديل قانون المستشفيات الجامعية بضم المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

ووجه عضو مجلس الشيوخ سؤالا لوزير التعليم العالي: "عندنا كام جامعة خاصة لديها مستشفى جامعي وليس مجرد عيادات خارجية؟"، محذر من أن تخريج طالب بدون تدريب لن يحقق المطلوب منه كطبيب ناجح.

وأشار النائب، إلى أن مصر فتحت كليات الطب في الجامعات الخاصة، إلا أنها تأخرت في عمل المستشفيات الجامعية، قائلا: وبسبب تزايد كليات الطب تم النزوال بتنسيق القبول في كليات الطب، وهو ما تسبب في خريج غير مؤهل لممارسة مهنة الطب.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن كليات الطب تحتاج طلاب مؤهلين، وفي نفس الوقت في حاجة إلى مستشفى جامعي للتدريب.

وشدد النائب، على ضرورة عمل وقفة لقبول الطلاب في كليات الطب الخاص التي لا يوجد بها مستشفى جامعي، من أجل وجود جودة في التعليم الطبي، وخريج مؤهل لمهنة الطب.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم العمل المستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة.

