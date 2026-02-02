قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.40%

محمد عبد الفتاح

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2025/2026 حيث بلغت نسبة النجاح 78.40%  ، كما إعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 68 % ، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100 % ، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 100 % .

جاء ذلك أثناء عرض وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور ربيع أبو يوسف النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام .

متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح ، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل.

الشهادة الإعدادية 

ومن جانبه أوضح الدكتور ربيع أبو يوسف بأن عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 30 ألف و 205 طالب وطالبة ، فيما بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على  50 % فأكثر 23 ألف و 680طالب وطالبة ، على أن يتم فتح باب التظلمات بدءاً من يوم السبت القادم ، ولمدة 15 يوما .

ولفت المحافظ بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان فيمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان ، وأيضاً عبر موقع بوابة أسوان الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط : (https://natega.aswan.gov.eg ) .

