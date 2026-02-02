نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في أسوان

ننشر نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية فى أسوان، عقب اعتماد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للنتيجة اليوم .

ويمكن التعرف على النتيجة من هنا:

https://natega.aswan.gov.eg

وكان قد اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2025/2026 حيث بلغت نسبة النجاح 78.40% ، كما إعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 68 % ، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100 % ، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 100 % .

الشهادة الإعدادية

جاء ذلك أثناء عرض وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور ربيع أبو يوسف النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام ، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح ، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل .

ومن جانبه أوضح الدكتور ربيع أبو يوسف بأن عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 30 ألف و 205 طالب وطالبة ، فيما بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على 50 % فأكثر 23 ألف و 680طالب وطالبة ، على أن يتم فتح باب التظلمات بدءاً من يوم السبت القادم ، ولمدة 15 يوم .