رمضان 2026 .. طرح البوستر الرسمى الثانى لمسلسل "أولاد الراعي"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل اولاد الراعي شركة فنون مصر البوستر الرسمي الثاني للمسلسل والذي يتضمن صورة مجمعة للاشقاء الثلاثه راغب وموسي ونديم والذي يجسد شخصياتهم النجم ماجد المصري وخالد الصاوي واحمد عيد.

ويظهر البوستر بشكل واضح ملامح الاثارة والتشويق الذي يتضمنه العمل الذي كتب قصته ريمون مقار وكتب السيناريو والحوار له محمود شكري وطه زغلول ومينا بباوي ومن اخراج محمود كامل من انتاج فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة والمسلسل مصنف من مسلسلات الاثارة والتشويق.

ماجد المصرى يشارك جمهوره كواليس مسلسل “اولاد الراعي”

وكان شارك الفنان ماجد المصري كواليس تصوير مسلسله الجديد “أولاد الراعي”، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم.

وقال ماجد المصري، خلال لايف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": “إحنا بننجح بيكم وهنكسر الدنيا في رمضان بإذن الله، العمل مليء بالمفاجآت والمشاهد المشوقة، كل فريق العمل يبذل أقصى جهده لتقديم أفضل مستوى فني للجمهور”.

وتحدث ماجد المصري عن مسلسل “الكينج” للفنان محمد إمام، وقال: “الكينج السنة دي محمد إمام وإن شاء الله ربنا يوفقه ويكسر الدنيا في رمضان، هو وباقي الزملاء”.

أبطال مسلسل “اولاد الراعي”

ويشارك في بطوله المسلسل امل بوشوشه ونيرمين الفقي وفاديه عبد الغني وايهاب فهمي ومن المقرر عرض المسلسل في موسم رمضان المقبل.

مسلسل “اولاد الراعي”

والمسلسل مكون من ٣٠ حلقة ويصنف ضمن مسلسلات الاثارة والتشويق متضمنا بعض مشاهد الاكشن وقد اصيب النجم ماجد المصري اثناء اداء احدي مشاهد الاكشن باصابه في يده لكنه تجاوزها بسلام واستكمل باقي تصوير المشاهد وقد احتوي البوستر الرسمي علي صورة النجم ماجد المصري الذي يجسد شخصية راغب الراعي وهو يحرك بعض قطع الشطرنج.