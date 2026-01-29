رمضان 2026 .. طرح البوستر الرسمي الأول لمسلسل أولاد الراعي

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل أولاد الراعي فنون مصر البوستر الرسمي الأول للمسلسل والمقرر عرضه بشهر رمضان 2026.

ماجد المصرى يشارك جمهوره كواليس مسلسل “اولاد الراعي”

وكان شارك الفنان ماجد المصري كواليس تصوير مسلسله الجديد “أولاد الراعي”، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم.

وقال ماجد المصري، خلال لايف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": “إحنا بننجح بيكم وهنكسر الدنيا في رمضان بإذن الله، العمل مليء بالمفاجآت والمشاهد المشوقة، كل فريق العمل يبذل أقصى جهده لتقديم أفضل مستوى فني للجمهور”.

وتحدث ماجد المصري عن مسلسل “الكينج” للفنان محمد إمام، وقال: “الكينج السنة دي محمد إمام وإن شاء الله ربنا يوفقه ويكسر الدنيا في رمضان، هو وباقي الزملاء”.

أبطال مسلسل “اولاد الراعي”

ومسلسل “اولاد الراعي” من بطولة ماجد المصري و خالد الصاوي واحمد عيد وامل بوشوشة و نيرمين الفقي وايهاب فهمي والمسلسل قصة ريمون مقار و سيناريو وحوار محمود شكري وطه زغلول ومينا بباوي ومن اخراج محمود كامل وانتاج شركة فنون مصر و بالتعاون مع الشركة المتحدة.

مسلسل “اولاد الراعي”

والمسلسل مكون من ٣٠ حلقة ويصنف ضمن مسلسلات الاثارة والتشويق متضمنا بعض مشاهد الاكشن وقد اصيب النجم ماجد المصري اثناء اداء احدي مشاهد الاكشن باصابه في يده لكنه تجاوزها بسلام واستكمل باقي تصوير المشاهد وقد احتوي البوستر الرسمي علي صورة النجم ماجد المصري الذي يجسد شخصية راغب الراعي وهو يحرك بعض قطع الشطرنج.