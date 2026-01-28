قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. «زينة»: ليس حظًا أبدًا دائمًا يا الله
أحد متابعين إبراهيم فايق: قولنا عقد سيد عبد الحفيظ كام علشان ينقلك الأخبار.. والأخير يرد: اتقي الله
شيخ الأزهر: المذهب الأشعري طوق نجاح لكل المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماجد المصري: أولاد الراعي دراما نظيفة برسائل إنسانية تلامس كل بيت

ماجد المصري
ماجد المصري
محمد البدوي

أكد الفنان ماجد المصري أن مسلسل «أولاد الراعي» يُعد من الأعمال الدرامية التي تراهن على المحتوى الراقي، بعيدًا عن أي مشاهد أو عبارات غير لائقة، مشددًا على أن العمل يقدم تجربة فنية نظيفة تصلح للمشاهدة العائلية بكل أريحية، وتعتمد على مضمون قوي يحمل رسالة إنسانية واضحة.

مظاهر الإسفاف أو الابتذال


وأوضح ماجد المصري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ست ستات» المذاع عبر قناة DMC أن المسلسل يخلو تمامًا من مظاهر الإسفاف أو الابتذال، وهو ما جعله يشعر بالفخر الشديد لمشاركته في هذا العمل، خاصة في ظل سيناريو محكم يقدم دراما حقيقية تحترم عقل ووجدان المشاهد.


وأشار إلى أن «أولاد الراعي» يضم نخبة كبيرة من النجوم، لافتًا إلى أن أجواء العمل تسودها حالة من الانسجام والمتعة الفنية، في ظل قيادة وصفها بالمميزة، ونص درامي قوي، مؤكدًا أن التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منح المسلسل قوة إنتاجية وتنظيمية واضحة انعكست على جودة العمل ككل.


إنتاج ضخم وحضور مؤثر
 

وأوضح ماجد المصري أن المسلسل يُنفذ وفق أعلى المعايير الفنية والتقنية، معتبرًا أن المشاركة فيه تمثل إضافة مشرفة لتاريخ الدراما المصرية والعربية، ومؤكدًا أن صناع العمل بذلوا مجهودًا كبيرًا ليخرج بهذا الشكل المتكامل.
 

وأكد أن العمل من المتوقع أن يترك صدى واسعًا وتأثيرًا ملموسًا داخل البيوت المصرية والعربية، لما يتضمنه من قيم اجتماعية ورسائل هادفة، معربًا عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي حققها المسلسل، واصفًا النجاح الذي حققه بأنه «تجاوز كل التوقعات».
 

قضايا أسرية ورسائل تتجاوز المال
 

وتطرق ماجد المصري إلى القضايا التي يناقشها المسلسل، وعلى رأسها الخلافات الأسرية المرتبطة بالميراث، موضحًا أن الأحداث تسلط الضوء على أن جوهر الأزمات لا يرتبط بالماديات بقدر ما يتعلق بالقيم الإنسانية والعلاقات داخل الأسرة، وهو ما يمنح العمل بُعدًا إنسانيًا عميقًا يجعله قريبًا من واقع المشاهدين ويترك أثرًا وجدانيًا واضحًا.

ماجد المصري الفنان ماجد المصري أولاد الراعي دراما رمضان رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

بالصور

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها

فيديو

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد