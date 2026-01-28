دراما رمضان 2026.. طرّح البرومو الرسمى لمسلسل هي كيميا

طرحت قناة MBC مصر البرومو الدعائى الأول لمسلسل «هى كيميا»، بطولة الفنان مصطفى غريب، والفنان دياب، والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2026.

وخلال البرومو يكتشف سلطان، الطبيب الذى يجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، أنه له أخ بعد وفاة والده، ويظهر حجاج القط، شقيقه الذى يجسد شخصيته الفنان دياب، وهو تاجر مخدرات وعكس شخصيته تمامًا، ويطلب منه التعاون معه فى تصنيع المخدرات، ويدور العمل فى إطار من الكوميديا.

يشارك فى بطولة مسلسل «هى كيميا» بجانب دياب ومصطفى غريب كل من مريم الجندى وفرح يوسف وميشيل ميلاد، وآخرون، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

https://www.instagram.com/reel/DUBjlZQAuPS/?igsh=ZDl5dnd3ZHMxNzN3