مصطفى غريب: إن شاء الله هتنبسطوا جدا من مسلسل هي كيميا

عبر الفنان مصطفى غريب عن سعادته بالمشاركة مع فريق عمل مسلسل “هي كيميا” المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

ونشر مصطفى غريب صورا من بوستر المسلسل عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “مبسوط ومتشرف إن أنا وسط الأساتذة دول، ووسط أخواتي وأصحابي، وواحد من جمهور كل واحد فيهم”.

واختتم مصطفى غريب: "بحبكوا من قلبى وأتمنى ربنا يكرمنا مع بعض وببعض.. استنونا في رمضان في مسلسل "هي كيميا؟!"،

إن شاء اللّه هتنبسطوا جدا".

واستقر صناع مسلسل «بحجر واحد » بطولة دياب ومصطفى غريب، على اسم «هى كيميا»، وهو إسم نهائى للعمل، المقرر عرضه فى سباق دراما رمضان 2026 على شاشة mbc مصر.

ويشارك فى بطولة مسلسل هى كيميا بجانب دياب ومصطفى غريب كل من مريم الجندى وفرح يوسف وميشيل ميلاد، وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.