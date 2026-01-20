رمضان 2026.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "هي كيميا؟!"

طرحت منصة شاهد vip ، البوستر الرسمي لمسلسل هي كيميا؟!، من بطولة مصطفي غريب.

و استقر صناع مسلسل «بحجر واحد » بطولة دياب ومصطفى غريب، على اسم «هى كيميا»، وهو إسم نهائى للعمل، المقرر عرضه فى سباق دراما رمضان 2026 على شاشة mbc مصر.

ويشارك فى بطولة مسلسل هى كيميا بجانب دياب ومصطفى غريب كل من مريم الجندى وفرح يوسف وميشيل ميلاد، وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

وعلى صعيد آخر، ينتظر دياب عرض مسلسل «بنج كلي»، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، ويشاركه البطولة كل من سلمى أبو ضيف، علا رشدي، كمال أبو رية، محمد مهران، سلوى محمد علي، حنين سعيد، إلى جانب عدد من الفنانين.