وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لتعزيز التعاون الثقافي وبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، السفير جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر بالقاهرة، وذلك في أول زيارة له عقب تسلّمه مهام منصبه، بحضور مريم الشيبي، الوزير المفوض ونائب السفير.



وتناول اللقاء بحث ملفات التعاون الثقافي المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وسبل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة الاستعدادات الخاصة بالعام الثقافي المصري–القطري، الذي تحل خلاله دولة قطر ضيف شرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2027، بما يسهم في تعميق التبادل الثقافي بين البلدين.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن العلاقات الثقافية بين مصر وقطر تمثل ركيزة أساسية لتعزيز أواصر التواصل بين الشعبين، مشيرًا إلى حرص وزارة الثقافة على توسيع مجالات التعاون المشترك، وتنفيذ برامج وفعاليات ثقافية تعكس عمق الروابط التاريخية والحضارية بين البلدين، وتسهم في دعم الحوار الثقافي العربي.

من جانبه، أكد السفير جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني اعتزاز دولة قطر بالعلاقات الثقافية مع جمهورية مصر العربية، مشددًا على أهمية البناء على ما تحقق من تعاون خلال السنوات الماضية، والعمل المشترك على إنجاح العام الثقافي المصري–القطري، وتقديم مشاركة قطرية متميزة كضيف شرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2027، بما يعكس ثراء المشهد الثقافي القطري ويعزز جسور التبادل الثقافي بين البلدين