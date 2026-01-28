لو عايزين تعرفوا ايه اللي بيحصل..مصطفي غريب يشوق الجمهور لمسلسل هي كيميا

شارك الفنان مصطفى غريب بوستر مسلسل «هى كيميا»، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2026، والذى يشارك فى بطولته مع الفنان دياب. مشوقًا الجمهور لأحداث العمل.

وكتب مصطفى غريب، عبر حسابه على «فيس بوك»: «لو عايزين تعرفو ايه اللى بيحصل دا ! استنونا فى رمضان عشان تشوفونا فى »هى كيميا؟«.. يارب يعجبكم ونكون خفاف على قلبكم».

ويشارك فى بطولة مسلسل هى كيميا بجانب دياب ومصطفى غريب كل من مريم الجندى وفرح يوسف وميشيل ميلاد، وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

تتناول أحداث مسلسل «هى كيميا» قصة سلطان، الشاب الطموح الذى يجد نفسه أمام سلسلة من التطورات المفاجئة التى تقلب مسار حياته، وذلك برفقة صديقه المقرّب حجاج، وفى خضم هذه التحولات، تنشأ قصة حب تجمع سلطان بإحدى الفتيات، قبل أن تدخل حياته زعيمة عصابة تفرض حضورها القوى، وتدفعه إلى مواجهات وصراعات متصاعدة.