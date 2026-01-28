قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تنفيذ خطة E1
الكرملين: سحب القوات الروسية من القاعدة الجوية في سوريا من صلاحيات وزارة الدفاع
متابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة
واشنطن تطلق سراح روسيين من طاقم ناقلة النفط مارينيرا
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة
بنسبة نجاح 85.29%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية
توطين صناعات السكة الحديد.. الوزير يلتقي وفود 10 رؤساء ومديري كبرى الشركات النمساوية
لو عايزين تعرفوا ايه اللي بيحصل..مصطفي غريب يشوق الجمهور لمسلسل هي كيميا

يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان مصطفى غريب بوستر مسلسل «هى كيميا»، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2026، والذى يشارك فى بطولته مع الفنان دياب. مشوقًا الجمهور لأحداث العمل.

وكتب مصطفى غريب، عبر حسابه على «فيس بوك»: «لو عايزين تعرفو ايه اللى بيحصل دا ! استنونا فى رمضان عشان تشوفونا فى »هى كيميا؟«.. يارب يعجبكم ونكون خفاف على قلبكم».

ويشارك فى بطولة مسلسل هى كيميا بجانب دياب ومصطفى غريب كل من مريم الجندى وفرح يوسف وميشيل ميلاد، وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

تتناول أحداث مسلسل «هى كيميا» قصة سلطان، الشاب الطموح الذى يجد نفسه أمام سلسلة من التطورات المفاجئة التى تقلب مسار حياته، وذلك برفقة صديقه المقرّب حجاج، وفى خضم هذه التحولات، تنشأ قصة حب تجمع سلطان بإحدى الفتيات، قبل أن تدخل حياته زعيمة عصابة تفرض حضورها القوى، وتدفعه إلى مواجهات وصراعات متصاعدة.

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

