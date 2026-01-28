محمد حاتم يشارك سلمى أبو ضيف بطولة مسلسل عرض وطلب

ينضم محمد حاتم لأبطال مسلسل عرض وطلب المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني القادم، ليصبح التعاون الثاني له مع النجمة سلمى أبو ضيف في رمضان.



يشارك محمد حاتم في بطولة المسلسل مع سلمى أبو ضيف إلى جانب مجموعة أخرى من النجوم، من بينهم سماح أنور وانتصار وعلي صبحي ورحمة أحمد. المسلسل من تأليف محمود عزت وإخراج عمرو موسى وتدور قصته حول مجموعة من الشخصيات وعلاقاتهم ومواقفهم في إطار درامي شعبي يجمع بين المواقف اليومية والتحديات التي يواجهونها في المجتمع.



وتمثل هذه المشاركة بين محمد حاتم وسلمى أبو ضيف تعاونهما الثاني بعد مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي لفت الأنظار وكان محط اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي وقت عرضه في رمضان وحقق أعلى نسبة مشاهدة على منصة Watch It. وفيه جسد حاتم شخصية طارق رجل الأعمال الذي تلجأ له شيماء (سلمى أبو ضيف) ليساعدها بعد مشكلتها مع أهلها.



قبلها كان حاتم قد لفت إليه الأنظار بحضوره القوي في رمضان (2022) بشخصية أكرم زوج منة شلبي في مسلسل بطلوع الروح للمخرجة كاملة أبو ذكري، الذي اعتلى معدلات المشاهدة وقت عرضه على منصة شاهد. وفي نفس العام وخارج الموسم الرمضاني، اختاره المخرج يسري نصر الله في الدور الرئيسي بمسلسل الإثارة والغموض منورة بأهلها، تأليف محمد أمين راضي، حيث جسد حاتم شخصية مهاب، المصور الذي يفجر مقتله قضية كبرى.