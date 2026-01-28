قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب سواحل "سانريكو" اليابانية
مدبولي: الحكومة تعمل على تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنيين
ضاحي وعبد الغني أبرزهم.. 24 مرشحا يتنافسون على منصب نقيب عام المهندسين
رئيس الوزراء: إصلاح المؤسسات الحكومية التحدي الحقيقي أمامنا
مدبولي: الجولات التفقدية بالمستشفيات هدفها دعم تطوير منظومة الرعاية الصحية
مطار القاهرة يستقبل المتسابقين المشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم
خلال لقاء مع وزير الصناعة.. شركة بلغارية تعرض خطة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد حاتم يشارك سلمى أبو ضيف بطولة مسلسل عرض وطلب

محمد حاتم يشارك سلمى أبو ضيف بطولة مسلسل عرض وطلب
في ثاني تعاون بينهما… محمد حاتم يشارك سلمى أبو ضيف بطولة مسلسل عرض وطلب
أوركيد سامي

ينضم محمد حاتم لأبطال مسلسل عرض وطلب المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني القادم، ليصبح التعاون الثاني له مع النجمة سلمى أبو ضيف في رمضان.

يشارك محمد حاتم في بطولة المسلسل مع سلمى أبو ضيف إلى جانب مجموعة أخرى من النجوم، من بينهم سماح أنور وانتصار وعلي صبحي ورحمة أحمد. المسلسل من تأليف محمود عزت وإخراج عمرو موسى وتدور قصته حول مجموعة من الشخصيات وعلاقاتهم ومواقفهم في إطار درامي شعبي يجمع بين المواقف اليومية والتحديات التي يواجهونها في المجتمع.

وتمثل هذه المشاركة بين محمد حاتم وسلمى أبو ضيف تعاونهما الثاني بعد مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي لفت الأنظار وكان محط اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي وقت عرضه في رمضان وحقق أعلى نسبة مشاهدة على منصة Watch It. وفيه جسد حاتم شخصية طارق رجل الأعمال الذي تلجأ له شيماء (سلمى أبو ضيف) ليساعدها بعد مشكلتها مع أهلها.

قبلها كان حاتم قد لفت إليه الأنظار بحضوره القوي في رمضان (2022) بشخصية أكرم زوج منة شلبي في مسلسل بطلوع الروح للمخرجة كاملة أبو ذكري، الذي اعتلى معدلات المشاهدة وقت عرضه على منصة شاهد. وفي نفس العام وخارج الموسم الرمضاني، اختاره المخرج يسري نصر الله في الدور الرئيسي بمسلسل الإثارة والغموض منورة بأهلها، تأليف محمد أمين راضي، حيث جسد حاتم شخصية مهاب، المصور الذي يفجر مقتله قضية كبرى.

محمد حاتم اخبار الفن نجوم الفن

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

الملتقى بالجامع الأزهر

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة: تحويل القبلة ابتلاء إلهي كشف صدق الاتباع وأسقط شبهات السفهاء

مجلة نور

ورشة أورجامي ورسومات مبهجة تضع البسمة على وجوه الأطفال في معرض الكتاب

طلاب الأزهر

لقاء موسع بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر لبحث قضايا الطلاب الوافدين

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

