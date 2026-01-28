انتهاء تصوير الجمعة الجاي ضمن حلقات مسلسل ناس.. والعرض في رمضان

انتهى المخرج ضرار الشواقفة من تصوير حلقة الجمعة الجاي ضمن حلقات مسلسل ناس الأردني بطولة كل من حسين طبيشات ، نجلاء عبدالله ، محمد الجيزاوي ، نديم الريماوي ، احمد مساد، كاترين علي ، محمد سلامة ، نادر سلمان وتعتبر كل حلقة فيلما مدته ٤٠ دقيقة ويشارك في المسلسل ٧٠ ممثلا.

المسلسل الأردني ناس يعتبر ثورة قي عالم الدراما التلفزيونية حيث يتكون من ١٥ حلقة كل حلقة منهم عبارة عن فيلم مستقل بذاته مدته ٤٠ دقيقة وهي المرة الأولى التي تحدث في الدراما الاردنية.

وهو عمل درامي إنساني جديد يُقدَّم برؤية مختلفة، ويؤسس لما يمكن وصفه بـ «ثورة بيضاء في الدراما الأردنية»، ثورة هادئة تقوم على العمق، والصدق، والاقتراب الحقيقي من حياة الناس وهمومهم اليومية.

، وتضع الإنسان العادي في قلب الحكاية، بعيدًا عن البطولات المصطنعة أو الخطاب المباشر.

العمل من إنتاج التلفزيون الأردني، ويأتي ثمرة تعاون مع المخرج والمنتج إياد الخزوز، في شراكة تقوم على الرؤية الفنية والقيادة الإبداعية، لا على التنفيذ التقليدي فقط. وينطلق المشروع من فكرة إياد الخزوز، الذي يتولى الإشراف العام على الإخراج والسيناريوهات، واضعًا إطارًا فنيًا واضحًا يضمن وحدة الروح وتنوّع الأساليب في آن واحد، كما سيقوم بإخراج فيلمين من أصل 15 فيلمًا ضمن العمل.

ويعكس هذا التعاون قناعة مشتركة بأهمية الاستعانة بمخرج ومنتج يمتلك خبرة إبداعية وإنتاجية قادرة على إدارة مشروع متعدد الأصوات، وصناعة تحوّل هادئ ومستدام في الدراما الأردنية، بعيدًا عن الشعارات، وقريبًا من الناس.

يتميّز ناس بمشاركة أكثر من 70 ممثلًا وممثلة من أجيال مختلفة، يجتمعون في تجربة واحدة تعكس تاريخ التمثيل الأردني وتطوّره، وتخلق حالة تفاعل حيّة بين الخبرة المتراكمة والطاقات الشابة الصاعدة.



كما يشارك في العمل عدد كبير من المخرجين والكتّاب الأردنيين من أجيال متعددة، مع تركيز واضح على منح الأصوات الشابة مساحة حقيقية للتجريب والتعبير، ضمن إطار إنتاجي احترافي يضمن الجودة والانسجام.



هذا التنوع لا يُنتج تشتتًا، بل يخلق فسيفساء درامية متجانسة، عنوانها الصدق، والبساطة، والاشتباك الهادئ مع أسئلة المجتمع الأردني اليومية.

ناس ليس مجرد مسلسل، بل محاولة جادّة لاستعادة المعنى، وإعادة الاعتبار للدراما بوصفها فعلًا ثقافيًا هادئًا…ثورة بيضاء، بلا ضجيج، لكن بأثر طويل.