بالأزرق..ملك قورة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة الشابة ملك قورة متابعيها و جمهورها احدث ظهور لها خلال حضورها احتفالية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الخاصة بالإعلان عن خريطة مسلسلات رمضان.



وظهرت الفنانة ملك قورة بإطلالة سورارية أنيقة و فستان باللون الأزرق اللامع مكشوف من الصدر ووضعت اكسسورات تتناسب مع إطلالتها .



وتتميز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.