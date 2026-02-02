قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باهر المحمدي يعلن إصابته في الترقوة.. تفاصيل
مخدرات وسلاح بـ 80 مليون جنيه .. مصرع 3 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
من الإدمان لآلام العمود الفقري.. مخاطر صحية وراء لعبة روبلوكس
براتب 13500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة لهذه الفئات
محكوم عيه بالحبس.. الداخلية تنفى القبض على شخص دون وجه حق بكفر الشيخ
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 76.11%
بالاسم ورقم الجلوس.. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
تشغيل معبر رفح رسميا.. مراسل اكسترا نيوز يرصد تطورات المشهد وآخر المستجدات
حمزة عبد الكريم في المقدمة.. مدرب برشلونة أتلتيك يتحدث عن نهجه مع الصفقات الجديدة
بحضور بعثة البنك الدولى.. التشغيل التجريبي لـ الأتوبيسات الكهربائية| صور
خالد طلعت: بيراميدز الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه بأي هدف في دور المجموعات
إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية
حمزة عبد الكريم في المقدمة.. مدرب برشلونة أتلتيك يتحدث عن نهجه مع الصفقات الجديدة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
إسراء أشرف

أبدى جوليانو بيليتي، المدير الفني لفريق برشلونة أتلتيك، رضاه الكبير عن المستوى الذي ظهر به لاعبوه خلال الانتصار الذي تحقق خارج الأرض على حساب أوليمبيك تيراسا، مؤكدًا أن الفريق حافظ على نفس النهج الفني، وأن الفارق هذه المرة كان في استغلال الفرص.

وأوضح بيليتي، في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن فريقه اعتاد صناعة العديد من الفرص الهجومية خلال المباريات خارج ملعبه، إلا أن غياب التوفيق حال دون ترجمتها إلى أهداف في فترات سابقة، مشيرًا إلى أن نجاح اللاعبين في هز الشباك كان العامل الحاسم في اللقاء الأخير.

وأكد مدرب برشلونة أتلتيك، الذي يمتلك أقوى خط هجوم في المسابقة برصيد 44 هدفًا، أن الإصرار والثقة كانا مفتاح التفوق، سواء في اللعب الجماعي أو الفردي، مشيدًا بروح الفريق وقدرته على مواصلة المحاولات رغم صعوبة المباريات خارج الأرض.

وشدد بيليتي على أهمية التقييم المتوازن للأداء، موضحًا أن الخسارة لا تعني فشلًا كاملًا، كما أن الفوز لا يعني الوصول إلى الكمال، مؤكدًا أن هذا الانتصار منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة عقب أسبوع تدريبي إيجابي، وسيكون له تأثير واضح خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يخص متابعة بعض الصفقات الجديدة للمباراة من المدرجات، أوضح المدير الفني أن تركيزه ينصب على خلق بيئة عمل صحية داخل الفريق، تساعد اللاعبين على التأقلم مع أسلوب اللعب والشعور بالراحة والثقة داخل الملعب.

كما أثنى بيليتي على أداء المهاجم جواكين ديلجادو، الذي سجل هدفين في المباراة، مشيرًا إلى أن وجود مهاجم في حالة تهديفية جيدة يمثل إضافة مهمة للفريق، وأن منحه الثقة هو العنصر الأهم لاستمراره في التألق.

وتحدث مدرب برشلونة أتلتيك أيضًا عن المدافع الأوروجوياني باتريسيو باسيفيكو، مؤكدًا ضرورة التعامل معه بشكل تدريجي، ومشيرًا إلى أن انضمامه جاء لما يمتلكه من جودة فنية وقدرة على دعم الخط الخلفي للفريق.

وبشأن الصفقات الجديدة التي حضرت اللقاء من المدرجات، وعلى رأسهم النجم المصري حمزة عبد الكريم وجوينسلي أونشتاين، أكد بيليتي أن تركيزه ينصب على بناء مناخ إيجابي داخل الفريق، موضحًا أن دوره يتمثل في توفير بيئة عمل تساعد اللاعبين على التأقلم والشعور بالثقة والارتياح، بما ينعكس على أدائهم داخل الملعب.

وأثنى المدير الفني على المهاجم جواكين ديلجادو، الذي سجل هدفين خلال المباراة، مشيرًا إلى أن وجود لاعب في حالة تهديفية جيدة يمثل إضافة كبيرة للفريق، مؤكدًا أن منحه الثقة يعد عنصرًا أساسيًا لاستمرار تألقه، خاصة وأن مهمته الأساسية هي هز الشباك.

كما تحدث بيليتي عن وضع المدافع الأوروجوياني باتريسيو باسيفيكو، موضحًا أن التعامل معه يتم بشكل تدريجي، في ظل تجربته الأولى في الملاعب الأوروبية، مؤكدًا أن الجهاز الفني يحرص على منحه الثقة الكاملة، مشددًا على أن انضمامه للفريق جاء لما يمتلكه من جودة فنية واضحة.

جوليانو بيليتي بيليتي مدرب برشلونة برشلونة الدوري الإسباني

