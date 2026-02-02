حمزة عبد الكريم في المقدمة.. مدرب برشلونة أتلتيك يتحدث عن نهجه مع الصفقات الجديدة

أبدى جوليانو بيليتي، المدير الفني لفريق برشلونة أتلتيك، رضاه الكبير عن المستوى الذي ظهر به لاعبوه خلال الانتصار الذي تحقق خارج الأرض على حساب أوليمبيك تيراسا، مؤكدًا أن الفريق حافظ على نفس النهج الفني، وأن الفارق هذه المرة كان في استغلال الفرص.

وأوضح بيليتي، في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن فريقه اعتاد صناعة العديد من الفرص الهجومية خلال المباريات خارج ملعبه، إلا أن غياب التوفيق حال دون ترجمتها إلى أهداف في فترات سابقة، مشيرًا إلى أن نجاح اللاعبين في هز الشباك كان العامل الحاسم في اللقاء الأخير.

وأكد مدرب برشلونة أتلتيك، الذي يمتلك أقوى خط هجوم في المسابقة برصيد 44 هدفًا، أن الإصرار والثقة كانا مفتاح التفوق، سواء في اللعب الجماعي أو الفردي، مشيدًا بروح الفريق وقدرته على مواصلة المحاولات رغم صعوبة المباريات خارج الأرض.

وشدد بيليتي على أهمية التقييم المتوازن للأداء، موضحًا أن الخسارة لا تعني فشلًا كاملًا، كما أن الفوز لا يعني الوصول إلى الكمال، مؤكدًا أن هذا الانتصار منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة عقب أسبوع تدريبي إيجابي، وسيكون له تأثير واضح خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يخص متابعة بعض الصفقات الجديدة للمباراة من المدرجات، أوضح المدير الفني أن تركيزه ينصب على خلق بيئة عمل صحية داخل الفريق، تساعد اللاعبين على التأقلم مع أسلوب اللعب والشعور بالراحة والثقة داخل الملعب.

كما أثنى بيليتي على أداء المهاجم جواكين ديلجادو، الذي سجل هدفين في المباراة، مشيرًا إلى أن وجود مهاجم في حالة تهديفية جيدة يمثل إضافة مهمة للفريق، وأن منحه الثقة هو العنصر الأهم لاستمراره في التألق.

وتحدث مدرب برشلونة أتلتيك أيضًا عن المدافع الأوروجوياني باتريسيو باسيفيكو، مؤكدًا ضرورة التعامل معه بشكل تدريجي، ومشيرًا إلى أن انضمامه جاء لما يمتلكه من جودة فنية وقدرة على دعم الخط الخلفي للفريق.

