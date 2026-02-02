بالاسم ورقم الجلوس.. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وتجري الأن أعمال رصد وتدقيق الدرجات تمهيدا لعرضها على المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لاعتمادها.

وأضاف المصدر أنه من المقرر عرضها واعتمادها نهاية الأسبوع الجاري، وسوف تكون متاحة عبر المنصة الرسمية لمحافظة الشرقية والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأشار إلي أنه يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 145,750 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 99.2% أمام 810 لجنة موزعة على 20 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

