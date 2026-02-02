قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الإدمان لآلام العمود الفقري.. مخاطر صحية وراء لعبة روبلوكس
براتب 13500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة لهذه الفئات
محكوم عيه بالحبس.. الداخلية تنفى القبض على شخص دون وجه حق بكفر الشيخ
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 76.11%
بالاسم ورقم الجلوس.. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
تشغيل معبر رفح رسميا.. مراسل اكسترا نيوز يرصد تطورات المشهد وآخر المستجدات
حمزة عبد الكريم في المقدمة.. مدرب برشلونة أتلتيك يتحدث عن نهجه مع الصفقات الجديدة
بحضور بعثة البنك الدولى.. التشغيل التجريبي لـ الأتوبيسات الكهربائية| صور
خالد طلعت: بيراميدز الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه بأي هدف في دور المجموعات
إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية
تشكيل فريقي الهلال والأهلي المتوقع في قمة الدوري السعودي
محافظات

بالاسم ورقم الجلوس.. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

الشهادة الاعدادية بالشرقية
الشهادة الاعدادية بالشرقية
محمد الطحاوي

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

 وتجري الأن أعمال رصد وتدقيق الدرجات تمهيدا لعرضها على المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لاعتمادها.

وأضاف المصدر أنه من المقرر عرضها واعتمادها نهاية الأسبوع الجاري، وسوف تكون متاحة عبر المنصة الرسمية لمحافظة الشرقية والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأشار إلي أنه يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 145,750 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 99.2% أمام 810 لجنة موزعة على 20 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

للحصول علي النتيجة فور اعتمادها من خلال هذا الرابط

https://www.facebook.com/share/1AT4y2wyXR/

بالشرقية التربية والتعليم الأوراق الأمتحانية الشهادة الإعدادية

