إدارة خدمة المواطنين بالشرقية تستقبل 359 طلبًا وشكوى خلال الشهر الماضي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام تعمل على مدار اليوم لتلقي طلبات واستفسارات المواطنين دون تمييز، في إطار الحرص على فتح قنوات تواصل مباشرة للجميع، لضمان حصول كل مواطن على حقه في عرض مشكلته ومتابعة حلها، تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.

وفى هذا الإطار أوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن الإدارة قد إستقبلت (١١٢) شكوى و (٢٤٧) طلبًا بإجمالي ( ٣٥٩) موضوعاً على مدار شهر يناير الماضي، مؤكداً تقديم كافة التيسيرات اللازمة والحلول المناسبة ، وفقاً للإمكانات المتاحة حيث وصلت بنسبة حل تلك الموضوعات (١٠٠٪).

وأشار إلى باب إدارة خدمة المواطنين مفتوحًا للجميع، وأن حل مشكلات المواطن هو جوهر العمل التنفيذي، مشددًا على أن التواصل المباشر والمتابعة المستمرة مع الجهات المختصة يظل السبيل الأهم لإنهاء الإجراءات وتذليل العقبات، بما يضمن تقديم خدمة مميزة تليق بأهالي محافظة الشرقية.