أسماء جلال داخل الجيم يعرضها لـ عقاب من مدربها

شاركت الفنانة أسماء جلال، جمهورها بلحظة طريفة من كواليس حياتها اليومية، بعدما نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، ظهرت خلاله أثناء تواجدها داخل صالة الألعاب الرياضية.

وظهرت اسماء جلال، أثناء أدائها تمارين رفع الأثقال، إلا أن تعاملها بخفة وروح مرحة مع التمرين لم يمر مرور الكرام، حيث بادر مدربها الخاص بزيادة وزن الأثقال كنوع من العقاب الطريف.

https://www.instagram.com/reel/DUN4rInjP7a/?igsh=bzh1dGE2dDY4cHR3

وعلقت أسماء جلال ، على المقطع بروح خفيفة قائلة: «آخرة الاستظراف».

جدير بالذكر أن آخر أعمال أسماء جلال فيلم «إن غاب القط»، وتشارك في بطولته أمام آسر ياسين وتلعب فيه دور موظفة بمتحف.